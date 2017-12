Nové filmy

Udri a zdrhni (Hit and Run)

Réžia: David Palmer, Dax Shepard. USA, 100 minút

Akčná komédia Hit and Run je druhou réžiou dvojice David Palmer - Dax Shepard. Rozpočet bol údajne dva milióny dolárov, z čoho polovicu stáli práva na hudbu. Shepard si napísal aj scenár, poskytol svoju zbierku automobilov (vrátane Lincolnu Continental) a obsadil sa aj do jednej z hlavných úloh bývalého šoféra losangeleského zločineckého gangu, ktorý zradil a v súčasnosti je chráneným svedkom so zmenenou identitou. Okolnosti ho však prinútia vrátiť sa do L.A., a tak sa začnú veľké problémy. České kiná film uvádzajú pod názvom Naboř a ujeď.

video //www.youtube.com/embed/6nZlXB5okeo

V tieni (Ve stínu)

Réžia: David Ondříček. ČR-SR-Poľsko-USA-Izrael, 2012, 106 minút

Piaty celovečerný film českého režiséra Davida Ondříčka (Šeptej, Samotáři, Jedna ruka netleská, Grandhotel) je psychologická dráma situovaná do prvej polovice 50. rokov minulého storočia. O policajnom vyšetrovateľovi kapitánovi Haklovi (Ivan Trojan), ktorý zistí, že to, čo pôvodne vyzeralo ako bežná lúpež, je vysoká politická hra, ale nenechá sa odradiť a vyšetruje ďalej aj na vlastnú päsť, hoci tým ohrozuje nielen seba, no i svojich blízkych. Na scenári spolupracoval Marek Epstein, prípravy a nakrúcanie zabrali štyri roky a napokon je z toho udalosť sezóny a film, prihlásený do súťaže o nomináciu na Oscara za Českú republiku.

video //www.youtube.com/embed/atdSCNf7uss

Zem bez zákona (Lawless)

réžia: John Hillcoat, USA, 2012, 115 minút

Americký spisovateľ Matt Bondurant spísal v románe The Wettest County in the World rodinnú históriu – osudy svojho starého otca a strýkov z čias veľkej hospodárskej krízy. Americký hudobník Nick Cave román adaptoval do podoby scenára a režisér John Hillcoat (Cesta) nakrútil kriminálnu drámu s prvkami westernu. O bratoch Howardovi (Jason Clarke), Forrestovi (Tom Hardy) a Jackovi (Shia LaBeouf) Bondurantovcoch, ktorí sa odmietli podriadiť novému skorumpovanému zástupcovi šerifa (Guy Pearce). Ich osudové ženy si zahrali Mia Wasikowska a Jessica Chastain. Hudbu zložil Nick Cave.