Oscarové nominácie vyhlásia skôr, Slovensko svoj kandidáta ešte neurčilo.

19. sep 2012 o 15:59 Kristína Kúdelová, kk

Oscarové nominácie sa budúci rok vyhlásia o čosi skôr ako zvyčajne, už 10. januára. Bude to päť dní pred odovzdávaním Zlatých glóbusov, o ktorých rozhodujú zahraniční novinári v Hollywoode. Trochu to zrejme naruší napätie v sezóne cien, ktorá trvá od novembra do februára. Zmena poskytne akademikom viac času na rozmýšľanie, za koho zahlasujú a novinkou je, že môžu hlasovať aj mailom.

O tom, ktorý film pošleme do súťaže o cudzojazyčného Oscara, bude Slovenská filmová a televízna akadémia rozhodovať až po 30. novembri. Dovtedy môžu slovenskí producenti svoje filmy prihlásiť. Minulý rok nás zastupoval Cigán Martina Šulíka.

Francúzska akadémia o nominácii už rozhodla, na Oscara posiela komédiu Nedotknuteľní. Žiadny iný francúzsky film doteraz nemal vo svete takú vysokú návštevnosť, už ho videlo (okrem Francúzska) vyše 23 miliónov divákov a na lístkoch sa vyzbieralo 310 miliónov dolárov.

Michel Hazanavicius, francúzsky režisér, ktorý tento rok dostal Oscara za čiernobiely a nemý film The Artist, prijal ponuku z Hollywoodu. Nakrúti film o americkom historikovi Williamovi Doddovi, ktorý v roku 1933 dostal post veľvyslanca v Nemecku. Tentoraz Hazanavicius nebude nakrúcať so svojím obľúbeným hercom Jeanom Dujardinom, ale s Tomom Hanksom.