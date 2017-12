Kvalitné zahraničné seriály nás nudia

Kam smeruje svetová seriálová tvorba a prečo nemá o ňu slovenský divák záujem?

20. sep 2012 o 0:00 Alena Štifilová

Tento víkend sa v Amerike odovzdávajú ceny Emmy, televízna obdoba filmových Oscarov.

Emmy Award je najprestížnejšie televízne ocenenie, ktoré sa udeľuje od roku 1949 v Los Angeles. Počas roka sa koná niekoľko slávnostných ceremoniálov špecializujúcich sa na rôzne kategórie – šport, dokument, spravodajstvo, študentskú alebo medzinárodnú produkciu. Hlavný galavečer sa však koná v septembri (tento rok v nedeľu 23.) a oceňuje výnimočné seriálové počiny a televízne relácie (talk show, reality show) určené pre hlavný vysielací čas.

Napriek globalizácii svetového trhu s televíznou komerciou sa k nám dostáva len minimum seriálov ocenených na Emmy či Zlatých glóbusoch - tie sú predskokanom Oscara, ale na rozdiel od neho reflektujú aj seriálovú tvorbu. Čím to je?

Sme päť rokov pozadu

Ako prvé si treba priznať, že slovenský televízny trh je naozaj niekoľko rokov pozadu a aj v pôvodnej tvorbe kopíruje svetové dianie s päť- až šesťročným oneskorením.

Z toho dôvodu nie je divák pripravený na súčasnú a hlavne kvalitnú svetovú produkciu. Ak sa aj niečo hodnotné dostane na naše obrazovky, väčšinou sa to stretne s neúspechom. Komerčné televízie nemajú záujem čakať, kým si diváci zvyknú a obľúbia seriál, po niekoľkých dieloch s nízkou sledovanosťou ho nekompromisne preradia do neskorých nočných hodín alebo ho zrušia úplne.

S minimálnou sledovanosťou skončili napríklad vynikajúce britské minisérie Luther, Mildred Pierce s Kate Winsletovou a britská Downton Abbey, ktoré vysielala RTVS. Všetky získali množstvo cien, ale slovenských divákov nebavili. Radšej sledovali reality šou ako Farma, Hotel Paradise, Farmár hľadá ženu, Extrémne rodiny alebo si pozerali tureckú telenovelu, prípadné slovenskú, nakrútenú podľa rumunskej predlohy.

Je divák hlúpy či inteligentný?

Slovenské komerčné televízie z pochopiteľných dôvodov stavajú na istotu a okamžitý úspech, čo je tá najjednoduchšia cesta. Potrebujú obsiahnuť čo najširšie publikum, ako ideálne sa v tom prípade javia celovečerné animované rozprávky typu Magadaskar, Doba ľadová či Pán včielka. Divákom ich pravidelne ponúkajú v piatok alebo v sobotu večer po dvadsiatej hodine, čiže v najlukratívnejšom vysielacom čase. Sledovať ich budú všetci od detí po starých rodičov a nikto im nič nemôže vytknúť.

„Kto by tu mohol byť priekopníkom, je RTVS, ale tá permanentne zlyháva. Nevytvára tlak, aby sa to zmenilo, a komerčné televízie to samy od seba nespravia,“ hovorí Valéria Schulczová, šéfka developmentu v produkčnej spoločnosti MediaPro Entertainment Slovakia. Verejnoprávna televízia by mala diváka vychovávať a posúvať ďalej. „Či je slovenský divák naozaj ‚hlúpy‘, je otázka, pretože my mu dávame to, čo si myslíme, že chce vidieť, ale nevieme, ako by zareagoval, keby sme mu ponúkli niečo na inej úrovni, či by aj to nechcel,“ dodáva Schulczová.

V USA kľúčové seriály, ktoré určujú smer a získavajú ocenenia, počítajú s tým, že divák je inteligentný, kladú na neho nároky a nepodliezajú sa mu. Nie je ich cieľom, aby sa za každú cenu páčili, navyše úplne každému, kto na ne prepne.

Severná Amerika je v seriálovej tvorbe svetovou jednotkou, vzniká tu najviac seriálov a svojou kvalitou, hviezdnym obsadením, spracovaním, témou a výrobnými nákladmi sa pomaly približujú k filmovej produkcii. Toto si môže dovoliť len vďaka obrovskému trhu, kde aj menšinový žáner má niekoľkomiliónovú sledovanosť.

Slovenská tvorba

Finančná kríza a nedostatok peňazí sú magické slová, ktorými sa dá ospravedlniť každý slabý produkt. Je však pravda, že ak máte obmedzený rozpočet, ste v seriálovej tvorbe odsúdení na štúdio a jeden diel netočíte týždeň tak ako v USA, ale jeden deň. To sa potom odzrkadlí na hereckých výkonoch a celkovej kvalite.

„Naša domáca seriálová tvorba kopíruje to, čo sa deje v krajinách, kde na výrobu majú omnoho viac peňazí a tým aj možností na skutočnú tvorbu. Našim tvorcom nezostáva nič iné, ako snažiť sa vyprodukovať za málo peňazí veľa muziky a za oveľa kratší čas, s oveľa menším štábom a oveľa menším rozpočtom musia vyrobiť niečo, čo by malo zaujať v konkurencii zahraničných seriálov. Jedinou výhodou pre nich je lokálny kontext, to, že diváci v pôvodných seriáloch zostávajú pri sledovaní deja doma na Slovensku. Ale aj to je už v tejto chvíli podľa mňa relatívne, lebo mám pocit, že seriáloví hrdinovia, ktorých naše televízie v tejto chvíli vyrábajú, sú ako hamburgery: globalizované charaktery (alebo skôr necharaktery, lebo väčšinou sú to postavy, ktorým chýbajú základné morálne hodnoty), v ktorých je pomleté všeličo, len nie naozajstné príbehy a city,“ hovorí producentka Adriana Kronerová.

Seriály bez reklamy

A tak sa ku kvalitným zahraničným seriálom dostanete len nelegálnym stiahnutím z internetu alebo si ich kúpite na DVD, samozrejme, bez slovenských či českých titulkov alebo dabingu. Je pozoruhodné, že seriály stiahnuté z internetu titulky väčšinou majú. Mnoho odborníkov vysvetľuje internetové pirátstvo nedostatkom ponuky - ak by používateľ mal možnosť sledovať svoj obľúbený seriál legálne, pravdepodobne by to urobil.

„Okrem toho si môžem seriál pozrieť, kedy chcem a bez reklám,“ opisuje výhody sťahovania nemenovaný používateľ internetu. „Nemusím sa krčiť pri počítači, usb kľúčom ho prenesiem na veľkú obrazovku v obývačke a pozriem si ho pohodlne z gauča. Už teraz sa teším na siedmu sériu Dextera, ktorá sa začína v USA koncom septembra. Problém je aj to, že televízie mnoho seriálov vysielajú oneskorene, Joj napríklad až teraz vysiela iba piatu sériu Dextera. Alebo ich zaradia do nočných vysielacích časov. S komfortom, čo poskytuje sťahovanie, sa to nedá porovnať.“

Šíri sa aj nová záľuba – fanúšikovia pozerajú svoje obľúbené seriály spoločne a zvyčajne si pozrú celú sériu naraz, čomu obetujú napríklad jednu sobotu.

Seriál Dexter vysiela aj televízia Joj Plus. FOTO: Joj

Najpozeranejšie

Podľa portálu TorrentFreak patril práve Dexter, sympatický forenzný vyšetrovateľ a zároveň sériový vrah bez emócií, k najsťahovanejším seriálom minulého roka. Jednu epizódu si stiahlo 3 620 000 ľudí, pričom v televízii si ju pozrelo len 2 190 000 Američanov. Tesne nasledovala fantasy dráma Game of Thrones (Hra o tróny), v ktorej dva mocné rody bojujú, i s pomocou nadprirodzených síl, o nadvládu nad celou ríšou.

Tretie miesto obsadil sitkom The Big Bang Theory (Teória veľkého tresku), pričom je zaujímavé, že si ho stiahlo len niečo vyše troch miliónov používateľov, ale na americkej stanici CBS si ho pozrelo šestnásť miliónov divákov. Štvrté miesto obsadil House (Dr. House), ktorého diváci pozerajú tiež hlavne v televízii (jedna epizóda má na stanici Fox 9 780 000 divákov) a piate How I Met Your Mother (Ako som spoznal vašu mamu) s 12 220 000 divákmi a 2 410 000 stiahnutiami. Šieste až desiate miesto obsadili seriály Glee, The Walking Dead, Terra Nova, True Blood, Breaking Bad. (Údaje pre rebríček top 10 2011 najsťahovanejších seriálov zozbieral server TorrentFreak z viacerých zdrojov vrátane údajov zo všetkých verejných BitTorrent trackerov.)

Akčný seriál Game of Thrones je tento rok nominovaný na ceny Emmy. FOTO: outnow.ch

Čo sa sťahuje najviac

Na stránke thepiratebay.se je v týchto dňoch najväčší záujem o seriál Breaking Bad (v Česku sa vysiela pod názvom Perníkový táta), ktorý aj tento rok nominovali na cenu Emmy v kategórii najlepší dramatický seriál.

Veľkej obľube sa teší aj mysteriózny horor Grimm o detektívovi Nickovi Burkhardtovi, ktorý zistí, že je potomkom elitnej skupiny lovcov poverených zastaviť šírenie nadprirodzených bytostí po svete.

Humornejšie ladená kriminálna komédia Weeds (Tráva) opisuje život osamelej matky, ktorá po manželovej smrti začne predávať marihuanu. A popritom sa dozvie rôzne tajomstvá skryté za dverami susedov.

Štvorku momentálne najsťahovanejších seriálov podľa portálu thepiratebay.se by sme mohli uzavrieť mysterióznym trilerom True Blood, ktorý vychádza z predpokladu, že upíri existujú a odvtedy, čo bola vynájdená umelá krv, už nemusia cicať ľudí a snažia sa zaradiť do našej spoločnosti. O ich právach a spôsobe koexistencie sa vedú dlhé debaty, no realita je plná krvi, sexu a násilia. Seriál pochádza z produkcie HBO, ktorá sa vyznačuje práve nadmerným množstvom sexuálnych, násilníckych a krvavých scén.

Na gangsterskej kronike Boardwalk Empire (český názov Impérium – Mafia v Atlantic City) sa podieľal samotný Martin Scorsese. Seriál je zasadený do 20. rokov minulého storočia, do čias prohibície. Hlavnú postavu pochybného politika Enocha „Nuckyho“ Thompsona stvárnil Steve Buscemi (na snímke). Ten sa vyjadril, že je to jedna z najlepších rolí v jeho kariére. Seriál bol nominovaný na Zlatý glóbus (porazil ho Homeland) a cez víkend bude bojovať o cenu Emmy v kategórii najlepší dramatický seriál. FOTO: outnow.ch

Čo čaká divákov?

S príchodom každej ďalšej generácie sa priepasť medzi klasickým televíznym divákom a tým, ktorý cielene vyhľadáva exkluzívne zahraničné seriály a nepozerá Joj, Markízu ani RTVS, rozširuje. So zväčšujúcim sa počtom ľudí, ktorí si zvykli pozerať to, čo sami chcú a v čase, keď im to vyhovuje, postupne klesá význam plnoformátových televízií.

Byť závislí od vkusu programových manažérov nie je nič pre mladých. Tomu sa bude musieť prispôsobiť aj trh. Jeho prvou reakciou je vznik špecializovaných kanálov, ktoré dávajú divákovi možnosť sledovať celý deň jeho obľúbený typ programov. Ďalšou možnosťou je výber programu z televízneho internetového archívu, čo presúva časť biznisu na internet a čomu sa už komerčné televízie čiastočne prispôsobili. Televízie budú čoraz viac vysielať rôzne reality show a súťaže, filmy a seriály sa budú vysielať na špecializovaných kanáloch alebo si ich objednáte cez internet. Otázkou je, či tieto zmeny prežije aj domáca tvorba.

Homeland Tento seriál by u nás v hlavnom vysielacom čase určite prepadol, v USA však zbiera ceny a diváci nedočkavo čakajú na druhú sériu, ktorá má prísť na jeseň. Tento seriál by u nás v hlavnom vysielacom čase určite prepadol, v USA však zbiera ceny a diváci nedočkavo čakajú na druhú sériu, ktorá má prísť na jeseň. Homeland je čistokrvná špionážna dráma postavená na mimoriadnych hereckých výkonoch a skvelej zápletke. Seržant Nicholas Brody (hrá ho Damian Lewis) sa po ôsmich rokoch s veľkou slávou vracia z irackého zajatia domov. Jeho manželka a deti ho už dávno považovali za mŕtveho a odrazu si musia zvykať na takmer cudzieho človeka. Pozornosť však zvýši agentka CIA Carrie Andersonová (fenomenálna Claire Danesová), ktorá si myslí, že nejde o vojnového hrdinu, ale zradcu, ktorý v zajatí prestúpil k al-Káide a plánuje nejakú teroristickú akciu. Každá epizóda prinesie nejaké prekvapenie, kúsok za kúskom sa odhaľuje pravda, aby bola v nasledujúcej epizóde opäť spochybnená. Agentka CIA je posadnutá Brodym a zároveň rieši svoju duševnú poruchu, Brody sa v garáži tajne modlí k Alahovi a rieši svoj vzťah k manželke a napätie stúpa až dok strhujúceho finále. Vysielať tento seriál zatiaľ nemá v pláne ani jedna naša televízia.