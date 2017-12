Víťazom Anasoft litera sa stal Balla. Realista, ktorý sa neusmieva

Chcem podporiť vydavateľa

BALLU, čerstvého laureáta ceny Anasoft litera, trápilo, či si jeho kniha vôbec zaslúžila byť vo finále.

Ako sa vám páčili knihy vašich kolegov a konkurentov?

„Veľmi, s výnimkou jednej nemenovanej by si podľa mňa každá zaslúžila byť tou víťaznou.“

A aký bol váš súkromný tip?

„Myslel som si, že to bude Veronika Šikulová. Doprial by som jej to aj so zreteľom na celú doterajšiu tvorbu, aj keď viem, že cena sa udeľuje len za konkrétnu knihu.“

Tohto roku ste boli vo finále Anasoft litery druhýkrát. Dajú sa porovnať vaše terajšie pocity s tým, čo ste zažívali pred šiestimi rokmi, keď ste sa presadili knihou De la Cruz?

„To bolo niečo úplne iné, vtedy som to bral na ľahkú váhu. Teraz som pociťoval veľkú zodpovednosť až pochybnosti, či som napísal dostatočne kvalitnú knihu, či si zaslúžila ocitnúť sa vo finálovej desiatke.“

Už viete, ako využijete finančnú odmenu?

„Niečo si asi odložím na horšie časy a časť by som rád venoval svojmu vydavateľovi, s ktorým spolupracujem od svojho debutu v roku 1996. Pravda, ak to Kali Bagala odo mňa prijme.“