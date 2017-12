Festival Bratislava v pohybe ukáže zlo i talent

16. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe pokračuje jesennou časťou, ktorá sa sústredí na nastupujúcu generáciu choreografov. Festivalový program predstaví progresívnu tvorbu v podaní tanečníkov z Česka, Ruska, Rakúska a Slov

20. sep 2012 o 18:46 Zdroj: Mariana Jaremková

enska. Súčasťou druhej časti festivalu Bratislava v pohybe, ktorý sa začína 23. septembra, sú i edukačné projekty pod vedením zahraničných lektorov.

Festival Bratislava v pohybe priniesol v júni ukážky z tvorby výrazných osobností súčasnej choreografie – Jiřího Kyliána, Ruiho Hortu, Chrisa Haringa, Adrien Hód a Libora Vaculíka. V septembri pokračuje festival druhou časťou, ktorá sa sústredí na tvorbu mladých európskych choreografov a na edukačné aktivity podporujúce prácu s mladou generáciou tanečníkov.

Lovci a lovení

Jesennú časť 16. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe otvoria dva české tanečné projekty. „Dá sa povedať, že tanečná scéna v Česku sa za posledné roky sľubne rozvíjala,“ hovorí riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová. „Spôsobilo to viacero faktorov ako: tanečné školstvo, existencia viacerých scén, ktoré pravidelne prezentujú súčasný tanec, miesta ktoré umelcom poskytujú tvorivé rezidencie, viacročné financovanie projektov a skupín, priestor na konfrontáciu so zahraničím vďaka viacerým festivalom a divadlám, kde i počas roka prezentujú rôzne formy divadla a experimentálneho umenia, a existencia tanečnej platformy, na ktorej sa každoročne prezentujú premiérové inscenácie sezóny. Všetko toto vplýva na rozvoj tanečnej scény, ktorá vďaka týmto vplyvom zreje a diel, ktoré vznikajú sú čoraz viac osobitým hlasom a originálnym prejavom tvorcov.“ Festival otvorí 23. septembra emotívny duet Mah Hunt tanečníkov Lenky Vágnerovej a Pavla Mašeka z českého súboru DOT504, ktorí sú súčasne aj autormi choreografie. Komorný duet o ľuďoch, ktorí sa rozhodli zažiť lov je mozaikou krátkych obrazov rôznej dynamiky. Úlohy lovca a loveného sa pritom pravidelne menia. DOT504 bol prvým profesionálnym súborom fyzického tanečného divadla v Česku a zostáva jedným z jeho popredných predstaviteľov. „Tanečné divadlo spája v sebe viaceré divadelné médiá, je to interdisciplinárna umelecká forma využívajúca výrazové prostriedky tanca a herectva, ale aj hovoreného slova či spevu, ktorá pracuje aktívne i s výtvarnými prostriedkami divadla teda so scénografiou a rekvizitami,“ vysvetľuje riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová. „Tanečné divadlo ako ho dnes poznáme sa vyvinulo z expresionizmu, umeleckého smeru, ktorý sa prejavil v rôznych druhoch umenia na začiatku 20. storočia. Výraznou predstaviteľkou tanečného divadla bola Pina Bausch a neskôr umelci ako Anna Teresa de Keersmaeker, skupina DV8, či Wim Vandekeyus. Práve posledný menovaný posunul hranice pohybu až na hranicu ľudských možností a jeho predstavenia sú pravým príkladom toho, čomu hovoríme fyzické tanečné divadlo.“

V koži Charlesa Mansona

Rovnako výrazným reprezentantom tohto typu tanečného divadla je aj súbor Teatr Novogo Fronta, s ktorým DOT504 spolupracoval na predstavení Manson (festival ho uvedie 24. septembra). „Väčšina tanečných súborov v Česku pracuje na projektovej báze. To znamená, že choreograf osloví tanečníkov na konkrétny projekt a vyberá si ich podľa typu a schopností, ktoré mu interpreti ponúkajú,“ hovorí Miroslava Kovářová, podľa ktorej je skôr obvyklé, že jednotliví tanečníci spolupracujú s viacerými súbormi a možno ich vidieť v predstaveniach rôznych zoskupení. „Myslím, že spolupráca DOT504 a Teatr Novogo Fronta bola podmienená príbuznosťou žánru a výrazových prostriedkov, s ktorými umelci pracujú.“ Celovečerná inscenácia Manson kladie otázky a hľadá odpovede na zločin, ktorý otriasol svetom. Charles Manson ako synonymum zla. Šialenec, alebo rafinovaný manipulátor? Má tento človek svedomie? Existuje pokánie pre takýto čin? A čo si o ňom myslia pozostalí obetí?

Nová generácia

Dva festivalové večery (29. a 30. september) budú patriť nastupujúcej generácii tanečníkov z Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU a rakúskeho Konservatorium Wien Universität. Katedra tanečnej tvorby sa predstaví s projektom Skin, ktorý vzniká pod vedením talianskeho choreografa Davida Sportelliho a jeho cieľom má byť rozvoj interpretačných a tvorivých skúseností študentov v oblasti súčasných choreografických postupov. Komponovaný program Viedenského Konzervatória Inbetween je zložený z piatich samostatných choreografických prác študentov. Večer tak sľubuje zaujímavú konfrontáciu. „Obe školy majú odlišnú históriu a tradíciu, ktorá ovplyvnila ich curiculum a je veľmi ťažké ich porovnávať,“ zdôrazňuje Kovářová. „Možno však definovať ich špecifiká. Ponuka VŠMU má širší záber, študenti majú tiež možnosť viac sa špecializovať a získať detailnejšie informácie a vedomosti v oblasti didaktík rôznych tanečných techník. Výraznou je i špecializácia ľudový tanec a to tak jeho didaktika ako i choreografia. Viedenská škola vychádza z tradície Rosalie Chladek a z jej systému výučby, ktorý sa tu primárne študuje. Pedagógovia sa viac zameriavajú na prácu s deťmi. Výučba je tiež zameraná na rozvoj tvorivých schopností študentov bez dôrazu na špecializáciu či konkrétnu tanečnú techniku.“

Bratislava v pohybe pokračuje vo svojej snahe podporovať prácu s mladou generáciou tanečníkov. Súčasťou festivalu budú dva workshopy pod vedením zahraničných lektorov. „Dva päťdňové workshopy ponúknu študentom a profesionálom z oblasti tanca možnosť pracovať s renomovanými pedagógmi a tak si overiť či získať nové informácie a zručnosti. Mariko Tanabe z Kanady predstaví svoj výskum v oblasti prepojenia tanca a Body Mind Centering. Mariko do svojej práce s telom integruje základné aspekty Erick Hawkins Technique. Toto prepojenie pomáha tanečníkom vytvárať plynulý pohyb a virtuozitu bez prílišnej záťaž systémov tela. Davide Sportelli z Talianska bude vyučovať súčasnú techniku. Cieľom jeho práce bude dosiahnuť, aby sa telá tanečníkov stali „mysliacimi“ telami, ktoré vidia, cítia, reagujú, majú energiu a schopnosť vyjadriť sa,“ uzatvára Miroslava Kovářová.

Všetky predstavenia sa hrajú v Alternatívnom divadle elledanse so začiatkom o 20.00. Sprievodný program festivalu ponúkne divákom predstavenia Jablko (25. september) súboru elledanse a Hexen (27. september) zoskupenia Debris Company. Premietať sa bude film Kto z koho Zuzany Burianovej sprevádzaný výstavou fotografií z nakrúcania. Festival Bratislava v pohybe sa koná od 23. do 30. septembra.