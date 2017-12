Ako tvorím / Hudobník a skladateľ Boris Lenko.

22. sep 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Ako tvorím / Hudobník a skladateľ Boris Lenko

Žije v Mníchove, ale na Slovensku má stále dosť projektov takže tu trávi značnú časť roka. Môžete ho poznať vďaka účinkovaniu v súboroch Požoň sentimentál, Triango, Alea, Chasidské piesne či AfterPhurikane, venuje sa však aj sólovému hraniu a učí na vysokej škole. O šírke jeho záberu a vyťaženosti sa najlepšie môžete presvedčiť tento víkend.

Dnes ho na festivale Konvergencie čakajú v Bratislave tri (!) vystúpenia. „Bol to nápad Jozefa Luptáka. Tento rok sa rozhodol urobiť sólové recitály namiesto komorných koncertov. Že ma oslovil, považujem za česť,“ vraví akordeonista Boris Lenko.

Výsledok je, že najskôr ho uvidíte o 18.00 h v divadelno-hudobnom projekte Dúverná zmlúva, ktorý podľa Fándlyho predlohy upravil Silvester Lavrík. Potom sa ocitne na pódiu sám, s dielami Bacha, Scarlattiho, Ligetiho, Zorna aj dvoma vlastnýmiskladbami a na nočnom koncerte sa ešte pridá k sláčikovému kvartetu v Silenziu, ktoréskomponovala Sofia Gubajdulina.

Namiesto relaxu však už zajtra ráno cestuje do Istebného. Tam sa totiž o 15.00 h chystá druhý koncert v rámci špeciálneho turné v drevených kostoloch chránených UNESCO na Slovensku. „Vymyslela to moja manažérka Andrea Serečinová. Trochu som sa toho najskôr bál, ale hneď na prvý deň do Tvrdošína prišlo asi sto ľudí, niektorí stáli vonku. A po druhé - je tam prekvapujúco vynikajúca akustika, takže je radosť hrať.“

Zvyšok turné bude budúci víkend - v Hronseku, v Kežmarku a Ladomírovej. Kým na Konvergenciách môžete počuť skôr prierez tým, čo všetko robí, v drevených kostoloch sa rozhodol predstaviť výlučne svoje profilové CD z roku 2010, na ktoré nahral sonáty Haydna a Scarlattiho.

„Musím si dať trochu pauzu, urobil som toho v poslednom čase veľmi veľa. Odohral som množstvo hudby od starých majstrov až po súčasné diela. Momentálne by som sa viac chcel venovať komponovaniu a viac sa prezentovať v zahraničí,“ vraví Boris Lenko. „V Mníchove som napríklad dostal ponuku urobiť pre akordeón niekoľkoskladieb z Bachovho Temperovaného klavíra. Je to úžasná hudba a inšpiratívna práca. Možno by som to chcel naštudovať celé, ale to zaberie niekoľko rokov.“