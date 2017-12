Šymon Kliman fotil pekných Rómov, dostal cenu

Fotograf Šymon Kliman dostal dnes cenu za snímky Rómov. Fotil ich ako Beautiful People.

21. sep 2012 o 14:49 Lucia Tkáčiková

Mladý slovenský fotograf, ktorý roky chodil po rómskych osadách, dostal Cenu európskeho občana.

BRATISLAVA. Mali sa upraviť a obliecť si najlepšie šaty. Na veľkoplošných fotografiách Šymona Klimana sa Rómovia na vás pozerajú ako Beautiful People.

Za projekt pod týmto názvom dostal mladý slovenský fotograf, ktorý roky chodil po rómskych osadách, Cenu európskeho občana za rok 2012. Jeho fotky si všimli aj za našimi hranicami.

Kliman vraví, že Rómov chcel nafotiť inak.

Chodil po osadách

Viac než sto portrétov fotil Kliman ako svoju diplomovú prácu v rokoch 2008 až 2011, fotky vznikali priamo v osadách v okolí Popradu, Kežmarku, Košíc, Moldavy nad Bodvou.

„Vnímam, že Rómovia sa stále zobrazujú rovnako, ide o akýsi stereotyp fotenia a ich zobrazenia. Každý, kto príde do rómskej osady, a urobí fotky, tak vyzerajú výborne. Je to, ako keď niekto cestuje do Indie, a fotí,“ hovorí Kliman.

„Fotky sú super, ale nie preto, že by boli dobré, ale preto čo na nich je. Je to pre nás tak odlišné, až je to zaujímavé. Ja som chcel preto zobraziť Rómov inak, v inom svetle.“

Kliman je v Bratislave známy aj pre svoje veľkoplošné fotky Partizánov.

Šymon Kliman na odovzdávaní ceny.

FOTO - SITA

Cena parlamentu

Cenu Európskeho občana odovzdáva Európsky parlament od roku 2008. Vzdáva ňou hold výnimočným výsledkom jednotlivcov, skupín, združení alebo organizácií.

Tento rok na ňu 61 kandidátov z 19 krajín únie. Zo Slovenska získalo cenu v roku 2009 ako prvé Divadlo z Pasáže.

Udelenie Ceny európskeho občana za rok 2012 iniciovala švédska poslankyňa európskeho parlamentu Anna Ibrisagic.

FOTO - SITA

Výstava Beatiful People bola aj na Hviezdoslavom námestí.

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA

Partizáni Šymona Klimana.

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA