Dvíhali nás kladkami na oceľových lanách

Ako si spomínate na nakrúcanie?

Mal som stoštyri filmovacích dní. Začalo sa to koncom februára 1977 v Zlíne, vtedajšom Gottwaldove. Bolo to pre mňa mimoriadne vzrušujúce, lebo som paralelne nakrúcal aj seriál Rachotilkovia.

Keďže termíny sa krížili, vyzeralo to tak, že od druhej poobede do polnoci som nakrúcal v Mlynskej doline Rachotilkov, potom ma auto odviezlo do hotela Moskva v Gottwaldove, kde som si o druhej v noci ľahol do postele a o šiestej ma zobudili, šiel som na raňajky a o siedmej som už sedel v maskérni v štúdiách na Kudlove, kde som od ôsmej do dvanástej na obed nakrúcal Spadla z oblakov.

O dvanástej ma zase čakalo auto, ktoré ma odviezlo do Bratislavy rovno do televízie na nakrúcanie. A takto to šlo dokola jeden celý týždeň.

Zvládali ste to?

Bol to pre mňa úžasný zážitok, úplne som sa v tom vyžíval. Dodnes som, samozrejme, veľmi vďačný rodičom, ktorí ma držali nakrátko a pri zemi, hlavne potom, keď sa seriál odvysielal. Lebo popularita bola na tú dobu enormná.

Nemal som žiadne súkromie, kamkoľvek som sa pohol, bol som všade všetkým na očiach, odvíjali sa od toho aj moje prvé lásky. Rodičia mi vysvetľovali, nech sa správam normálne, aby mi nestúpla sláva do hlavy.

Museli ste ísť na kasting, aby ste sa dostali medzi vyvolených okolo Majky?

K svojej úlohe som sa dostal vďaka filmu Kamarátka Šuška. Keďže som nakrúcal Rachotilkov, nemohol som ísť na konkurz do Gottwaldova, ale pomocná režisérka, pani Kršková, načierno zobrala jeden kotúč z filmu Kamarátka Šuška a ukázala ho režisérovi Radimovi Cvrčkovi.

Na základe toho ma obsadil do postavy Karola Čutku.

Príbeh sa odohráva v Tatrách. Kde všade ste nakrúcali?

Vo februári a v marci sa nakrúcalo v ateliéroch, koncom apríla sme sa presťahovali do Vysokých Tatier, kde sme boli až do konca júna, bývali sme v Tatranskej Lomnici a nakrúcali sme po celých Tatrách, v Smokovci, na Štrbskom Plese pred hotelom FIS, v nádhernej Bielovodskej doline.

V júli a auguste sa nakrúcalo v Hradci Králové v zoo, potom vo Vyškove na Morave v zatopenom lome. To bol tiež úžasný exteriér, cítili sme sa ako v Chorvátsku.

A potom ešte v Prahe v trikovom štúdiu na Barrandove. Vtedy som to veľmi intenzívne prežíval, pre štrnásťročného chlapca byť skoro trištvrte roka preč z domu bolo dosť dobrodružné.

Ako s deťmi pracoval štáb?

Fantasticky. Od rekvizitára cez kostyméra, zvukára, kameramana až po režiséra sa k nám všetci správali veľmi priateľsky. Pred nakrúcaním sme viedli neuveriteľne zaujímavé debaty s kameramanom a režisérom, ako mienia urobiť ten-ktorý záber.

Radim Cvrček mal perfektný prístup k deťom, bol to dobrý detský psychológ. Obdivoval som ho, mám naňho iba tie najkrajšie spomienky, hoci je to už tridsaťpäť rokov.

Zaujímala vás výroba trikov?

Jasné, napríklad, ako letíme raketou s Majkou do Prahy. To sa nakrúcalo dvojexpozíciou na modrom pozadí, potom sa to kľúčovalo. Raketa visela na lankách, ktoré sa vymazávali, aby ich nebolo vidno.

Bolo to veľmi prácne, v tých časoch však pokrokové. Keď sme s Majkou lietali bez rakety, mali sme pod šatami tesné látkové kombinézy, ktoré mali z parašutistických laniek na chrbte poprešívané karabinky, a na tie boli zavesené dve oceľové lanká, ktoré nemali viac ako milimetrovú hrúbku.

Jedno lanko malo uniesť šesťdesiat kíl. Dvíhali nás kladkovým zariadením. Dodnes si pamätám, ako sme nakrúcali jednu scénu v Tatranskej Lomnici, kde mal Ľubor Čajka vyletieť a pretrhlo sa mu to. Spadol asi z dvojmetrovej výšky do trávy. Našťastie sa mu nič nestalo.

Čo sa vám na príbehu páčilo?

Veľmi ma zaujali už scenáre. Prečítal som si ich ako vynikajúcu, vzrušujúcu dobrodružnú knihu. Už motív, že niekto z inej planéty pristane na našej Zemi, vyvolával medzi nami diskusiu, bavili sme sa s kamarátmi o tom, či ešte niekde vo vesmíre existuje nejaká iná civilizácia.

Podľa mňa to bolo vystavané dramaturgicky veľmi dobre. Inak by to nekúpilo šesťdesiat štátov sveta a neopakovali by to vo Vietname asi dvadsaťkrát. V Nórsku vznikol dokonca fanklub.

Mali sme tam aj cestovať, ale nakoniec nás nevzali, bol som vtedy veľmi smutný. Na festivaly do sveta chodili bohužiaľ len vtedajší potentáti.

Eva Andrejčáková