Tá, čo hovorí za stratenú generáciu

Žila na ulici, svoj príbeh rozpráva cez hip-hop a dostala zaň prestížnu hudobnú cenu Mercury. Speech Debelle zajtra zahrá v Bratislave.

23. sep 2012 o 17:35 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bol to príbeh. Mladé dievča, ktoré v devätnástich ušlo z domu, tri roky sa potulovalo ulicami, prespávalo na lavičkách, u priateľov či v nocľahárňach pre bezdomovcov. Dievča, ktoré keďže nebolo spokojné s vlastným hlasom, začalo radšej rapovať. Hudobníčka, ktorú si vyhliadlo prestížne vydavateľstvo Ninja Tune, vydalo jej debut a získalo zaň britskú Mercury Prize.

Speech Debelle, jeden z najzaujímavejších hlasov súčasnej britskej mestskej muziky, sa teraz predstaví na Slovensku. Zajtra večer odohrá svoj koncert v bratislavskom Nu Spirit Clube, sprevádzať ju budú Vec a Junior.

Roztržka s vydavateľom

Corynne Elliot, ako znie jej civilné meno, je ženskou obdobou mladého Bena Drewa alias Plan B. Tiež spája pocit zo živej hudby s rapovou výpoveďou. A hovorí nielen o svojom živote, keď sa pretĺkala londýnskymi ulicami, ale aj o pocite mladej generácie, ktorá blúdi medzi barmi, alkoholom, priskorými tehotenstvami a profilmi na sociálnych sieťach. Stala sa jednou z hovorcov najnovšej britskej stratenej generácie.

V roku 2009 za Speech Therapy získala hudobnú cenu Mercury, album sa však nepredával. Speech Debelle následne obvinila svoje vydavateľstvo, že zbabralo marketing. Po krátkej prestrelke sa však strany udobrili a Corynne sa vrátila ku značke Big Dada - kde okrem iných vydávajú také ikony britskej scény ako otec grime Wiley či veľký fanúšik Speech Debelle Roots Manuva.

Naozaj počúvajte

„Civilná, príjemná na počúvanie a podstatne menej príjemná, ak naozaj počúvate. Až raz budú sociológovia, politici či hovoriace hlavy riešiť to, prečo sa mladí nahnevaní Briti rozhodli minulý rok rabovať v Londýne, nech si namiesto akademických múdrostí vypočujú tento album,“ napísali sme začiatkom roka o jej druhom albume Freedom of Speech (u nás distribuuje Wegart). Práve ten by mala na Slovensku predstaviť.