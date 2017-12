Pozvánka

Singapurské umenie v Bratislave

23. sep 2012 o 17:28 (kul)

Renomovaný singapurský hudobný skladateľ Iskandar Ismail naštudoval pre projekt Spotlight Singapore predstavenie Living Dreams – koncertná suita za svitania, ktoré uvedie v Novej budove Slovenského národného divadla dnes o 20.00 h. Ešte predtým od 12.30 do 18.00 h sa predstaví singapurský sochár Sun Yu-Li interaktívnou inštaláciou Looking For You na Hlavnom námestí.