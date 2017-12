Nové knihy

Tomáš Belko: Nikdy nic nebylo, Balla: Oko

23. sep 2012 o 17:30 Alexander Balogh, (ba)

Tomáš Belko: Nikdy nic nebylo

Akropolis



„Když spím, mám oči dokořán, a když se vzbudím, spát nepřestanu / já jsem ta černá v hejnu bílejch vran, i druhá strana má druhou stranu.“ Tomáš Balko je saxofonista a výhradný textár skupiny Sto zvířat, ktorý hrával aj v legendárnej Garáži. „K poézii ma priviedla kapela ETC... s Vladimírom Mišíkom,“ hovorí. Jeho texty patria k tomu najlepšiemu v českej rockovej poézii, a tak po jeho tvorbe siahajú aj iní vrátane kapely Lucie.

Balla: Oko

KK Bagala



Balla si vo štvrtok prevzal cenu Anasoft litera za knihu V mene otca, no už pár mesiacov je v kníhkupectvách jeho ďalší titul Oko. Tento „hlavný alchymista súčasnej slovenskej prózy“ pri preberaní spomínanej ceny so svojím typickým humorom poznamenal: „Moje knihy sa nečítajú, čo má svoje výhody,“ a nenápadne mrkol na certifikát o finančnej odmene. Samozrejme, pravda je taká, že jeho knihy sa čítajú. Dobre čítajú, a aj to má svoje výhody.