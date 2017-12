Pozvánky

Divadelná Nitra, Rudolf Fila a Viťo Fila, Umenie zblízka 4, Tom Smith

25. sep 2012 o 0:00 kul

Divadelná Nitra

Na festivale Divadelná Nitra sa dnes hrajú dvakrát dve predstavenia. V divadle Andreja Bagara „punková inscenácia o odvrátených stránkach poľskej histórie“ s názvom III Fúrie, v Starom divadle Ondreja Spišáka slovinskí experimentátori prinesú politickú provokáciu v hre Čím viac nás je, tým rýchlejšie dosiahneme cieľ, kde hosťuje Zuzana Fialová. Začiatky sú vždy o 16.30 a 19.00 h.



Rudolf Fila a Viťo Fila

V zrekonštruovaných priestoroch Bratislavského hradu otvorí Slovenské národné múzeum dnes o 17.30 h výstavu nových diel maliara Rudolfa Filu a jeho syna fotografa Viťa Filu. Výstava potrvá do 30. marca 2013.





Umenie zblízka

Dnes otvorí Galéria mesta Bratislavy v Pálffyho paláci na Panskej ulici výstavu Umenie zblízka 4, ktorá je výsledkom štvrtého ročníka celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy. Tento rok sa na projekte zúčastnilo viac ako 300 základných škôl a gymnázií, vo výbere Daniely Čarnej bude vystavených 33 detských interpretácií diel známych autorov.



Tom Smith

Dnes o 20.00 h vystúpia v bratislavskej A4-ke (na 2. poschodí OD Dunaj) americký performer Tom Smith, zakladateľ kultovej experimentálnej zostavy To Live and Shave in L. A., RUiNU (ČR) a Charming Assistant (SR).