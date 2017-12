Prohibícia ako nástroj zločinu

Do kín prišli drsné historky o slávnych výrobcoch alkoholu zo Chicaga. Vraj pravdivé.

25. sep 2012 o 16:28 Miloš Ščepka

Naháňanie ilegálnych liehovarníkov je stará vec a Američania z nej vedia robiť dobré kino. Na filme Zem bez zákona pracoval aj hudobník Nick Cave.

Keď v 20. rokoch minulého storočia zaviedli v USA prohibíciu, tešili sa jej gangstri z veľkomiest, vlastniaci a zásobujúci ilegálne podniky, ako aj prostí horali z Apalačských hôr, pre ktorých bola ilegálna výroba pálenky rovnakou súčasťou folklóru ako hillbilly music.

Tento film ukazuje, čo sa stane, ak sa záujmy výrobcov a gangstrov skrížia.

Gangstri a horali

Recenzia / Film JOHN HILLCOAT: ZEM BEZ ZÁKONA Lawless, 115 minút, USA, 2012 Réžia: John Hillcoat. Scenár: Nick Cave. Hudba: Nick Cave, Warren Ellis. Hrajú: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Gary Oldman, Mia Wasikowska..

Austrálskeho filmára verejnosť pozná ako tvorcu brilantnej postapokalyptickej drámy Cesta podľa románu Cormaca McCarthyho. Zem bez zákona je jeho ďalší americký projekt, na ktorom sa tiež podieľal jeho rodák, hudobník Nick Cave (spolu robili aj na filme Proposition).

Nielen vlastnou hudbou a výberom prevzatej, ale predovšetkým ako scenárista, ktorý do podoby filmovej predlohy spracoval román Matta Bonduranta The Wettest County in the World z roku 2008. Bondurant opísal históriu rodiny – starého otca a dvoch prastrýkov – z čias prohibície po prvej svetovej vojne (a nie po druhej, ako chybne uvádzajú české titulky).

Skvelí herci, dobré úlohy

Drsní bratia Bondurantovci patrili k najznámejším ilegálnym liehovarníkom. Keď chicagskí gangstri nasadili za pomocníka šerifa svojho človeka, aby vyberal výpalné a reguloval produkciu, Bondurantovci sa vzopreli a vydržali až do krvavého finále.

Kto pozná film Proposition, musí tušiť, že Cave s Hillcoatom majú slabosť pre drsné historky z divokého západu a nakrútili príbeh o boji čestných zločincov proti skazeným “mužom zákona”. V bratoch Forrestovi (Tom Hardy), Jackovi (Shia LaBeouf) a Howardovi (Jason Clarke) vytvorili westernové typy s autentickými charaktermi.

V ženských postavách čašníčky Maggie (Jessica Chastain) a kazateľovej dcéry Berthy (Mia Wasikowska) toho veľa ostáva len naznačeného a nevypovedaného, čo robí ich postavy zaujímavejšími.

Aj zloduchovia Floyd Banner (Gary Oldman) a najmä krutý pomocný šerif Charlie Rakes (Guy Pearce) zostávajú figúrkami, ale ako úchvatne a podmanivo stvárnenými!

Keď western víťazí

To, čo autorov na predlohe zaujalo a prečo sa ju rozhodli nakrútiť - možnosť vykresliť mesto ako gangsterku, vidiek ako western a postaviť tieto dva odlišné svety i žánre proti sebe, sa v dvojhodinovej snímke často ukazuje ako kontraproduktívne.

Ak totiž autori zachovávajú princípy a pravidlá žánrov – a ak je celý film poňatý ako spomínanie Jacka Bonduranta – divák dokáže vopred vytušiť, kam a ako sa bude príbeh uberať. Napätie sa do istej miery vytráca, presne tak ako presvedčivosť a uveriteľnosť.

Avšak obraz kameramana Benoîta Delhomma je suverénny a sugestívny. S hudbou, strihom, hercami a ráznymi replikami (často zredukovanými na Forrestovo veľavravné chrchlanie) vytvárajú silnú atmosféru, nie nepodobnú Skutočnej guráži bratov Cohenovcov, ktorá diváka doslova priklincuje k sedadlu.

Škoda, že distribútor nepodporil výnimočnú snímku reklamou: na večernom predstavení v bratislavskom multiplexe sme boli traja.