Dávajú facky za to, že sme až priveľmi prispôsobiví

Predstavujeme poslednú dvojicu z devätnástich združení, aktivít či diel, ktoré sú súčasťou benátskeho bienále architektúry. Ich autormi sú Východné pobrežie a Marek Kvetán.

26. sep 2012 o 15:49 Jana Németh, Jana Močková

Česko-slovenský pavilón v Benátkach obsadil Ján Pernecký s projektom Asking Architecture, ktorý predstavuje prostredníctvom virtuálnych inštalácií rôzne vybrané aktivity či diela slovenských i českých umelcov a združení.(Zdroj: MK, MIŠO HUDÁK, Č.O.)

„Nenachádzate sa v meste, ktorého futbalový oddiel je viac než klub, symbolizuje nezávislosť národnej identity a stal sa náboženstvom. O obliekaní jeho dresu snívajú deti po celom svete. Nenachádzate sa v Barcelone a vo vašom meste nehrá domáce zápasy FC Barcelona,“ hovorí jeden z plagátov projektu Východného pobrežia.

Bájna krajina na východe

Ak by ste ho uvideli vo vašom meste, možno by vám to prišlo len ako irónia na tému výstavby štadiónov či zákulisných praktík športových klubov. Projekt Tu sa nenachádzate však reagoval aj na iné mestá a ich dominanty: na londýnsku galériu Tate Modern, vybudovanú z továrne, na ikonickú budovu opery v Sydney, na mestá, ktoré preslávilo tango, najvyšší hrubý domáci produkt, žlté taxíky, najkrajšie pláže, karnevalový sprievod...

Jeho cieľom bolo jediné – provokovať okoloidúcich, aby sa zamysleli nad miestom (mestom), v ktorom sa nachádzajú, a aby sa zapojili do diskusie Východného pobrežia o kvalite života v slovenských mestách. „Žijú v nich tisíce ľudí, ktorí ich považujú za svoj domov a za svoj štandard. Pritom by mohli dostať viac,“ hovorí Michal Hudák z Východného pobrežia, ktoré je práve súčasťou bienále architektúry v Benátkach.

Tu sa nenachádzate je však iba jeden z mnohých projektov Východného pobrežia, ktoré existuje už takmer štyri roky. Jeho členovia (Michal Hladký, Michal Hudák a Jozef Tušan) ho nenazývajú združením, ale „bájnou krajinou, ktorú nenájdete na žiadnej mape sveta, krajinou, ktorú musíte hľadať vo svojich srdciach“. Nech už majú akýkoľvek zmysel pre recesiu (a akýkoľvek vzťah k východu našej krajiny), hlavné je, že ich združenie hľadá, obnovuje, vytvára, udržuje, zlepšuje mestský charakter miest aj sídel a dbá oň.

„My vnímame mestá ako živé organizmy, ktorých krvný obeh sú ľudia. Bez zdravej krvi však niet zdravého organizmu,“ hovorí Hudák. Ich nástroje sú rôzne, od vzdelávacích a vydavateľských aktivít až po intervencie a provokácie, ktoré „majú za úlohu fackať obyvateľov, ktorí sa dokážu prispôsobiť každému znižovaniu štandardov“, hovorí Hudák.

Z projektu Víťazný oblúk, ktorý je tiež súčasťou inštalácie v Benátkach.

Modely, v ktorých bývame

Svoj pohľad na realitu „domova“ dáva aj projekt Mareka Kvetána s názvom Home, ktorý vznikal v rokoch 2002 a 2003. Ide o sériu manipulovaných fotografií. Kvetán najprv odfotil niekoľko rodinných domov, často okrášlených gýčovými prvkami charakteristickými pre ponovembrové roky a niekoľko sídliskových panelákov z predošlého režimu.

„Všetky sú upravené – odstránil som im okná a dvere, čím vznikol dojem modelu vsadeného do reálneho prostredia,“ hovorí Kvetán, ktorý má práve teraz aj výstavu v Galérii mesta Bratislavy.

Jednoduchou zmenou sa z príbytkov vznikajúcich v odlišných časoch stali rovnako nefunkčné objekty, ktoré sa zaradili do katalógu fiktívnej realitnej agentúry. Upriamil tým pozornosť na skutočnú funkciu domov aj to, ako ľahko vizuálnym odstránením jedného ich prvku svoju funkciu strácajú.

Z projektu Mareka Kvetána - Home.