A bude po komplexoch z Američanov

Luc Besson otvoril vo Francúzsku veľké filmové štúdiá. Robert De Niro v nich už robí.

26. sep 2012 o 15:50 Kristína Kúdelová

Francúzi ho kritizovali za to, že na jeho filmoch zarábajú Američania. Tak im Luc Besson postavil ateliéry, ktorými môžu konkurovať Hollywoodu.

Francúz Dawson Alexis má starostlivú babičku, v novinách narazila na zázračný inzerát: Mladí ľudia od 18 do 25 rokov sa môžu prihlásiť na filmovú školu na parížskom predmestí Seine–Saint­Denis, nemusia mať na to ani diplom zo strednej školy, ani peniaze. Dvojročné štúdium im zaplatí ktosi iný. „Hádam sa tu zo mňa stane režisér a ktovie, možno sa zoznámim aj s niekým zo zahraničia,“ hovorí dnes Alexis.

Snívať mu umožnil Luc Besson. V bývalej elektrárni, ktorá kedysi poháňala parížske metro, postavil filmové mestečko – La cité du cinéma. Filmová škola v ňom zaberá len zlomok priestoru – jedenásťtisíc štvorcových metrov obsadilo deväť gigantických štúdií a ateliéry na výrobu dekorácií. Bude to Hollywood na Seine, hovorí Besson, a francúzske médiá si už aj toto nové meno osvojili.

Sľub po Piatom elemente

Sen Luca Bessona Štúdiá v Seine-Saint-Denis Ateliéry v Saint–Denis sur Seine, už prezývané Hollywood sur Seine, ležia na pozemku s rozlohou 6,5 hektára Vznikli na území starej elektrickej centrály Celkovo sa do nich investovalo 171 miliónov eur, deväť štúdií stálo 30 miliónov, majú 11 000 m2 K ateliérom patrí škola L Ecole de la Cité, kde sa môžu mladí ľudia zadarmo vzdelávať dva roky

Nedávno sa Francúzom podarilo nakrútiť dva veľké filmové hity. The Artist a Nedotknuteľní. Ani jeden nerežíroval Luc Besson, ani ich neprodukoval vo svojej spoločnosti EuropaCorp. On sám mal naposledy v kinách síce milú, hoci poriadne strelenú komédiu o egyptských múmiách pred parížskou pyramídou v Louvri (Tajomstvo múmie), ale inak pracuje aj na celkom vážnych veciach.

Vo Francúzsku presadzuje také zákony, aby ľudia mohli sťahovať filmy a aby pritom ich výrobcovia nekrachovali. V máji, počas festivalu v Cannes, organizuje paralelné premietania na predmestiach, aby aj chudobnejší fanúšikovia mali prístup k veľkým filmovým udalostiam. A Hollywood na Seine má pomôcť aj francúzskym filmárom samotným, aby mali kde nakrúcať väčšie filmy, v prípade, že by mali také ambície.

Kedysi sa o Bessonovi hovorilo, že zradil francúzsku kinematografiu, lebo hneď po tom, ako mal úspech s prvými filmami, odišiel nakrúcať von a dával zarábať producentom v Anglicku a USA. Ale on vtedy zrejme neodišiel len tak z plezíru, odišiel, pretože na svoje filmové plány nenachádzal doma infraštruktúru.

„Keď som mal sedemnásť rokov, tajne som nastúpil do kamióna francúzskej produkčnej spoločnosti, a tak som sa prepašoval do štúdií v Boulogne,“ píše Besson na stránke La cité du cinéma. Tieto štúdiá však koncom sedemdesiatych rokov zavreli, a pomaly aj ostatné, a preto musel odísť, keď chcel nakrútiť sci­fi Piaty element. „Vtedy som si v Londýne sľúbil, že sa postarám o to, aby som raz mohol celý film nakrútiť doma.“

Pozvánka pre Lucasa

Modré policajné auto a žlté taxi z tohto filmu je dnes v nových ateliéroch vystavené. Stará elektráreň už aj tak nesie Bessonove stopy, nakrúcal v nej niekoľko scén z Brutálnej Nikity a Léona.

Besson chystal štúdiá dvanásť rokov, mal podporu Chiraca, neskôr aj Sarkozyho, ale banky váhali, či je rozumné do takého projektu investovať. „V Amerike majú heslo Yes, we can. Nie, to nebude možné, hovoríme zas my,“ citovala ho agentúra AFP, keď minulý týždeň ateliéry otváral. Sám zaplatil 20 miliónov a musel veľké časti pozemkov predať dvom firmám. Jedna má producentom prenajímať kancelárie, druhá štúdiá.

George Lucas, Ridley Scott aj Steven Spielberg už dostali pozvánku, aby sa prišli pozrieť, ako to vo francúzskom Hollywoode vyzerá a Besson sa teraz snaží legislatívne presadiť, aby boli americké spoločnosti oslobodené od veľkej časti daní a boli tak motivované nakrúcať tam. „Toto je od Oscara pre The Artist najdôležitejšia udalosť vo francúzskom filme,“ cituje AFP riaditeľa národnej ceny César Alaina Terziana. „Toto miesto oživí náš priemysel a už nebudeme musieť mať žiadne komplexy z Američanov. Luc Besson je vizionár.“

Pri káve a xeroxe

Teraz už v Saint­Denis nakrúca Besson film Malavita s Robertom de Nirom, ale napríklad remake Angeliky, ktorý vzniká v jeho produkcii, sa už dorobí v Prahe.

A v októbri už pôjde do školy Dawson Alexis a 149 ďalších študentov s ním. Besson im praje klasickú cestu k filmovému vzdelaniu. On sám ju nemal, učil sa ako asistent. „Podonášal som hektolitre káv, xeroxoval som nekonečné množstvo dokumentov, prevláčil tony materiálu,“ píše na svojej stránke. „Často to nik neocenil, ale myslím na všetkých technikov za trpezlivosť a pomoc. Nikdy im dostatočne nepoďakujem.