Zomrel šéfinšpektor Dreyfus a zloduch Cornel

Britský herec českého pôvodu Herbert Lom sa preslávil ako "večný nepriateľ" inšpektora Clouseaua v sérii Ružový panter aj v Poklade na striebornom jazere.

27. sep 2012 o 14:27 kul, csfd.cz, idnes.cz

Vo veku 95 rokov zomrel herec Herbert Lom. Dôverne bol známy aj Československu, narodil sa v Prahe a objavil v niekoľkých nezabudnuteľných postavách.

Bol chamtivým banditom Cornelom, ktorý sa vo filme Poklad na striebornom jazere nezastaví pred ničím, nestratil sa ani pri Kirkovi Douglasovi v oscarovom Spartakovi, ale pre väčšinu divákov navždy zostane šéfinšpektorom Dreyfusom z populárnej série príbehov o Ružovom panteri, kde bravúrne sekundoval Peterovi Sellersovi v hlavnej postave.

Správu o úmrtí slávneho herca vo veku 95 rokov priniesol server BBC.

video //www.youtube.com/embed/-TdvIFuGgew

Jeho životný príbeh poznačilo divoké 20. storočie. Mohol sa zvrtnúť rôznymi smermi a skončiť na rôznych miestach. Narodil sa v Prahe, na sklonku rakúsko-uhorskej monarchie. Pôvodne sa volal Charles Angelo Kuchacevich, pochádzal totiž zo starého kniežacieho rodu. Patrí medzi najznámejších hercov českého pôvodu, no najskôr vyštudoval filozofickú fakultu.

Už ako dvadsaťročný sa objavil v komédii Božie mlyny, kde si zahral aj mladučký Jaroslav Marvan, ďalší velikán českého filmu. V tej dobe si zvolil umelecké meno, pod ktorým ho spoznal celý svet. Vysvetlenie je jednoduché - vybral si najkratšie priezvisko v telefónnom zozname.

Pred vypuknutím druhej svetovej vojny utiekol do Anglicka. Síce najskôr poriadne neovládal jazyk a zarábal si ako sa dalo, no vďaka talentu sa mu podarilo získať štipendium a študovať herectvo pri slávnom londýnskom divadle Old Vic. "Bol som posadnutý túžbou stať sa hercom, presadiť sa v Anglicku a v Amerike a stretnúť božskú Gretu Garbo, ktorú som miloval. Dokonca som jej napísal z Prahy ako študent."

S vojnou sa spája aj jeho prvý výraznejší úspech - v adaptácii Tolstého klasiky Vojna a mier si zahral po boku Audrey Hepburnovej, zaregistrovať ho môžete aj vo filmoch s ďalšími dobovými hviezdami Shirley McLainovou aj Gretou Garbo.

video //www.youtube.com/embed/VhNQ-Mlq_lU

Naplno sa presadil v 60. rokoch. Najmä vďaka kultovej mayovke Poklad na striebornom jazere a šéfinšpektorovi Dreyfusovi zo série o Ružovom panterovi. Hoci sám sa považoval skôr za Brita, na rodnú krajinu nezabúdal. Po roku 1989 sa do nej viackrát vrátil, bol aj hosťom festivalu v Karlových Varoch.