BJD: Buďte cool, po džeze si pustite funky

Na dobré festivaly sa chodí automaticky, človek ani nemusí vidieť program a vie, že si má daný termín zapísať do diára. V prípade Bratislavských jazzových dní to je posledný októbrový víkend.

27. sep 2012 o 18:21 Marián Jaslovský

Na dobré festivaly sa chodí automaticky, človek ani nemusí vidieť program a vie, že si má daný termín zapísať do diára. V prípade Bratislavských jazzových dní to je posledný októbrový víkend.

„Niečo mi ušlo? Kool And The Gang a jazz? Veď to je funk!“ Aj takéto reakcie sa objavili na facebooku pri reakcii na jednu z hlavných hviezd tohto ročníka festivalu Bratislavské jazzové dni.

Autorovi zasa možno ušlo, že na úplný záver džezákov tradične vystupuje funková skupina, na oživenie a zábavu, pretože únavu treba preraziť čímsi energickým. Dobré jazzové festivaly sú navyše žánrovo otvorené. Ide o cieľovú skupinu. Ľudia, ktorí počúvajú džez, spravidla pozitívne vnímajú aj funk.

Vyvrcholením predchádzajúcich dvoch večerov však džez bude, a lahôdkový. V piatok večer vystúpi taliansky spevák Mario Biondi. Ak máte radi zamatové basy a džezovú eleganciu, večer bude váš. Frank Sinatra skombinovaný s Barrym Whiteom, dalo by sa povedať.

No a v sobotu vystúpi držiteľ Grammy, trubkár a spevák Till Brönner. Pochádza z Talianska, no pôsobí po celom svete a hrá s najväčšími, lebo je sám veľký.

Všimnite si, že dvaja z troch headlinerov pochádzajú z Európy, čo je pochvala európskeho džezu. K nim treba pridať aj Turkyňu Elif Caglar, ktorá je pravdepodobným čiernym koňom festivalu, lebo také neuveriteľné spojenie energie, radosti a samozrejmej virtuozity sa len tak bežne nevidí. Caglar je úžasná speváčka, piesne sama skladá a aranžuje.

V piatok sa predstaví „nová Candy Dulfer“, americký saxofónový zázrak. Má dvadsať rokov, no nahrala už sedem albumov a má obrovský rešpekt na scéne. Saxofonistka a speváčka hrá modernú, sviežu hudbu a ctí tradíciu.

V sobotu bude spoluhedlajnerkou legendárna Dianne Reeves, fantastická speváčka, ktorá má trvalé bydlisko vo viacerých žánroch. Mimochodom, festival odpáli slovenské fusionové trio Fat BreakFAST a po nich sa ukáže výborná mladá rakúska speváčka Simone Kopmajer so svojou skupinou.

Prvé dva sobotné koncerty budú patriť legendám: Triu Emila Viklického a kvintetu Poliaka Zbygniewa Namyslowského, obaja vkladajú do hudby folklórny prvok.

Nedeľný večer potom odštartujú speváčka Lucia Lužinská, gitarista Boris Čellár a ich nový smooth-projekt Quintessence a po nich príde mladý francúzsky spevák Pierre de Trégomain so svojím kvartetom.