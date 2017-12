Stav dekadentnej demokracie nie je typický len pre Slovensko

Ďalšie knihy

Pokus o analýzu slovenskej spoločnosti alebo koniec šedej zóny

Kalligram, 2002

Kniha predstavuje výber článkov, polemík a štúdií z obdobia 1992 - 2002. Každá z esejí obsahuje úvod, aby čitateľ aj po rokoch poznal kontext ich vzniku. Nadčasovosť zabezpečuje nielen teoretický aspekt prác, ale aj fakt, že mnohé problémy, ktoré autor analyzuje, sú dodnes nevyriešené. Ako píše František Novosád v recenzii tejto knihy: „Keď autor nazval svoju knihu pokusom o analýzu slovenskej spoločnosti, možno bol príliš skromný. Keď v jej titule oznamuje koniec šedej zóny, je zrejme príliš optimistický. V každom prípade jeho analýza je pokusom o vymazanie aspoň časti ‚šedej zóny‘, tej jej časti, ktorá sa nachádza v našom myslení.“

L. Donkis ed.: Yet Another Europe after 1984: Rethinking Milan Kundera and the Idea of Central Europe

Rodopi, Amsterdam, 2012

Esej Samuela Abraháma ako aj celý zborník je pokus trinástich filozofov, historikov a politológov o reflexiu zdanlivo neaktuálnej témy – bohatej diskusie, ktorú vyvolal slávny článok Milana Kunderu Tragédia strednej Európy alebo unesený Západ. Kundera v korešpondencii s Abrahámom na túto tému píše: „Ta rána ruské okupace nám paradoxně pomohla střední Europu konečne plně vidět. To, co zůstava a zůstane, je kultúrní význam střední Europy ve dvacátem století... Dnes nevím, jestli pro přítomnost ta zeměpisná kategorie má stále nějaký inspiratívní smysl. Tak některé kategorie sa vynoří, osvětlí svět a zase odejdou – jako všechno odejde.“

Crisis of European Identity: In the Mirror of Central Europe and Slovakia

IRIS, 2012

Dnešná finančná kríza Európskej únie zatieňuje nevyriešenú a neriešenú tému európskej identity. Spolužitie Európanov sa redukuje na ekonomické parametre, a pritom je zrejmé, že vyriešenie finančno-fiškálnej krízy je len prvý krok k trvalej stabilite. Európa stále nevie, čo ju vlastne spája – kultúra, náboženstvo či história? Okrem teoretických esejí na túto tému (v angličtine i slovenčine), kniha skúma tieto otázky aj cez prizmu strednej Európy, Višegradu, rozpadu Československa či skúsenosť Slovenska po páde mečiarizmu.