Kam asi zblúdilo umenie v centre Bratislavy?

Umelci už nechcú v galérii iba vystavovať, dnes chcú galériu vlastniť. Viac informácií u Stana Masára v galérii Medium.

30. sep 2012 o 16:04 Juraj Čarný

Súčasné výtvarné umenie môže byť skutočne pre všetkých! Pre všetkých hravých, poetických, otvorených, interaktívnych, tvorivých, ale aj duchom mladých ľudí. Neoriginálne, konzervatívne a plagiátorské výstavy nezaujímajú väčšinou nikoho.

Čo by však mal urobiť človek, ak by chcel objaviť umenie, ktoré je hravé, poetické, interaktívne, mladé? Existuje v centre Bratislavy priestor, ktorý je zárukou kvalitného umeleckého zážitku?

V galérii Medium na Bratislavskej VŠVU sa predstavuje svojou doktorandskou výstavou Stano Masár. Po Neznesiteľnej všednosti bytia – výstave zneužívajúcej priestory galérie SODA – prišla na pretras jeho výtvarných analýz ďalšia galéria. Ak by ste očakávali umenie typu maľba, socha, grafika, inštalácia, fotografia, video, budete sklamaní. Nič také sa nekoná.

Stano Masár: Cesta úniku von z galérie. FOTO - DAŠA BARTEKOVÁ

Stano Masár: Odraz reality. FOTO - DAŠA BARTEKOVÁ

Prázdne priestory, verné kópie

Stano Masár je hravý postkonceptuálny umelec rozvíjajúci stratégie manipulácie, transformácie, interpretácie, context sensitive a site specific inštalácie. Návštevníkom prestížnej výstavy Manifesta pripravil na paralelnom podujatí v Hasselte možnosť vstúpiť do dvoch najprestížnejších svetových galérii.

A to nie virtuálne, ako by sme si mohli myslieť. Verná kópia výstavných priestorov Múzea moderného umenia (MoMA) v New Yorku a Tate Gallery v Londýne umožňuje divákom nielen vstúpiť, ale aj uskutočniť živú intervenciu.

Výstava Zblúdilé umenie hravo tematizuje a transformuje výstavný priestor galérie Medium. Najšokujúcejšia je veľkolepá produkcia novej galérie, ktorá sa ukrýva vo výstavných priestoroch. Stano Masár v nej však nevystavil nič a upozornil tak v tradícii prezentácie prázdnych výstavných priestorov na samotný genius loci galérie v galérii, ale aj vyprázdnenosť, s ktorou sa stretávame.

Galéria sa stáva umeleckým dielom, objektom privlastnenia. Umelcom už, paradoxne, nestačí v galérii vystavovať, galériu potrebujú vlastniť! A tak im neostáva nič iné, iba si ju (tentoraz na výstave v galérii) postaviť. V ďalšej miestnosti došlo k radikálnejšej transformácii výstavných priestorov.

Stano Masár: Galéria. FOTO - DAVID TRČKA

Absurdný svet

Na pohľad sa môže zdať, že jedna zo stien to už nevydržala a rozhodla sa odísť. Šmykla sa a teraz sa plazí preč.

Najhravejším objektom je však jednoznačne vozík presúvajúci po galérii umelecké diela. Bludným, zdanlivo nezmyselným počínaním poukazuje na absurdnosť fungovania umeleckého sveta. A aby sme sa vo svete súčasného umenia nestratili, nezabúda nám Stano Masár lightboxom runaway ukázať, kadiaľ sa z galérie dostaneme von. Do skutočného sveta pre všetkých.

Stano Masár: Unavená stena. FOTO - DAVID TRČKA

Stano Masár: Zblúdilé umenie. FOTO - DAŠA BARTEKOVÁ