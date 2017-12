Chcú vás postaviť do pozoru

2. okt 2012 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Nechodíte do galérií, lebo neviete, do ktorých sa oplatí ísť. Ak vám aj niekto o dobrej výstave povie, odkladáte ju, sú predsa aj dôležitejšie veci a času je málo. Nechodíte do galérií, lebo máte pocit, že vaše deti to tam nebude baviť, alebo preto, lebo sa vám zdá, že je tam priveľké ticho, nuda, vy tomu vôbec nerozumiete a vlastne to ani nepotrebujete.

Ak ste sa našli v jednej zo zmienených výhovoriek, tak práve pre vás je BLAF – Bratislava Art Festival, ktorý štartuje vo štvrtok.

Fakt totiž je, že tí, čo chodia do galérií pravidelne, by sa bez neho možno aj zaobišli. Dnes už takmer každá galéria organizuje neformálne stretnutia s kurátormi a umelcami či tvorivé dielne počas trvania výstav.

BLAF to však vie, a preto robí program pre úplných začiatočníkov aj pre pokročilých. Aktivizuje galérie, umelcov, dizajnérov, svojich divákov aj náhodných okoloidúcich.

V T-Gallery bude aj animácia Daniely Krajčovej, v ktorej evokuje cestu priestorom mestskej časti Podhradie prelínaním rôznych časových období. Počas BLAF-u bude aj prednáška Ivana Bútoru spoluautora knihy Stratené mesto. Bratislava-Poszony-Pressburg, na tému historického vývoja a zásahov v mestskej časti Podhradie.

V predstihu

Tento rok veľmi výstižne reprezentuje festival fotografia z performance Romana Ondáka s názvom Good Feelings in Good Times (2003). Ondák v nej rozličných ľudí postavil do radov pred múzeami, galériami či konkrétnymi dielami, čím demonštroval zjednotenie veľmi rôznorodých osôb na jednom mieste s nejakými očakávaniami a túžbou zúčastniť sa na niečom.

Na BLAF nemusíte čakať v rade a hoci sa štvordňový program oficiálne otvára vo štvrtok, začať ho môžete už v stredu večer. Vtedy sa v priestoroch ateliérov Tranzit na Zlatých pieskoch otvorí pokračovanie výstavného projektu Objavenie pomalosti. Kurátori, Dorota Kenderová a Jaro Varga sa prostredníctvom diel dvadsiatich umelcov z desiatich krajín snažia „pripísať pomalosti nový kvalitatívny rozmer“. Výstava bude súčasne pokračovať aj v galérii Hit.

V rovnakom čase otvára hneď tri nové výstavy aj T-Gallery, ktorá sa špecializuje na kresbu a grafiku.

Hostia

Do BLAF-u sa tento rok zapojilo dvadsať bratislavských galérií. Ak ste už náhodou väčšinu ich prebiehajúcich výstav videli, stále môžete nájsť dostatok sprievodných podujatí.

Hostkou každoročnej prednášky o svete trhu s umením bude tento rok Andrea Jungmann, licitátorka z viedenskej pobočky aukčného domu Sotheby's. Na Clubovku – neformálny večer o architektúre a dizajne príde Rossana Orlandi (na snímke vľavo), jedna z najvplyvnejších žien súčasného dizajnu pôsobiaca v Miláne. Stefan Siegel z Británie, ktorý sa preslávil svojou platformou Not just a label pre dizajnérov a návrhárov, bude spolu s ďalšími domácimi a zahraničnými hosťami debatovať na tému Móda: šanca na úspech.

Samozrejmosťou programu je aj vínna cesta, trh dizajnérov a tvorivé dielne pre deti na nádvorí Slovenskej národnej galérie, premietanie filmov v produkcii Kinečka aj nulové vstupné. A ak sa vám zdá, že by to bolo náročné na kondičku, v galérii Space, kde prebieha štvrté Crazycurators Biennale, si môžete požičať festivalový bicykel.