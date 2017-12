Turner Prize nepotrebuje víťaza

Diela štyroch finalistov prestížnej britskej ceny pre vizuálnych umelcov sú práve v londýnskej galérii Tate Britain.

3. okt 2012 o 0:00 Jana Németh, jem

Luke Fowler natočil film All Divided Selves, v ktorom sa venuje škótskemu psychiatrovi R.D. Laingovi a jeho postoju k schizofrénii. Detailná snímka plná melanchólie a starostlivo zozbieraného materiálu má viac ako 90-minút, no ak chce návštevník vidieť diela všetkých štyroch finalistov tohtoročnej Turner Prize, potrebuje ešte oveľa viac času.

Adrian Searle, kritik denníka The Guardian, však hovorí, že je to azda najlepšia z výstav finalistov, aké si pamätá. Dokonca nemá favorita, a to sa mu nestáva často. „Rozhodnúť sa, kto by mal tento rok cenu získať, je veľmi ťažké a vlastne trochu zbytočné. Je oveľa lepšie sústrediť sa na samotné diela,“ píše. Všetci by si to podľa neho zaslúžili rovnako, každý však svojím jedinečným spôsobom.

Okrem Fowlerovho filmu sú medzi nominovanými ešte kresby Paula Nobla, znázorňujúce fiktívnu krajinu, ktoré vytvoril v priebehu šestnástich rokov, 20-minútový desivý film Elizabeth Price, ale aj performance umelkyne vystupujúcej pod menom Spartacus Chetwynd. Tá je vôbec prvou umelkyňou nominovanou za performance v histórii ceny udeľovanej od roku 1984 pre umelcov do päťdesiat rokov. Víťaza sa dozvieme 3. decembra.

video //www.youtube.com/embed/1sKikjauS6o