Čo počúvame: Ben Howard

Mladý pesničkár urobil prvý album a hneď ho nominovali na Mercury Prize.

2. okt 2012 o 17:23 Jana Németh, Jana Močková

Na prvý pohľad toho nie je veľa, čo by sa o Benovi Howardovi dalo povedať. Má dvadsaťpäť rokov, pochádza z britského Devonu, no nemá za sebou žiaden srdcervúci príbeh, ktorý by nadchol publikum speváckych súťaží, ešte pred tým, než začne spievať. Má však album, ktorý mu vydali v Island Records a nomináciu na prestížnu Mercury Prize, kde sa ocitol po boku ďalších siedmich debutantov.

Porota ho označila za „moderného trubadúra“, Ben Howard je pritom celkom obyčajný pesničkár. Nečudo, narodil sa do muzikantskej rodiny, kde mu od mala púšťali Joni Mitchell a Boba Dylana. V desiatke jeho vlastných pesničiek na albume Every Kingdom to cítiť, dajú sa počúvať donekonečna.

Začínajú sa skladbou Old Pine, v tieni prímorských letných zážitkov a končia sa pri dumavej skladbe Promise. Medzitým sa poslucháčovi dostane akurátna dávka slov a hudby o láske, porozumení, prchavých denných zážitkoch aj životných rozhodnutiach.



Celý album je vyrozprávaný s veľkým citom, pôsobí ucelene ako dobrý film, hoci v ňom nie sú žiadne veľké drámy, osudové stretnutia ani happyending. Plynie z neho silná, priam elektrizujúca atmosféra. Teraz si ju naživo môžu užiť v Amerike, v novembri bude Howard koncertovať aj v Európe, no väčšina koncertov je už, žiaľ, vypredaná.