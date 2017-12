Hľadá sa reklamný slogan na Kubu

Sedem režisérov sa pokúsilo vystihnúť Kubu v poviedkovom filme Havana, milujem ťa.

2. okt 2012 o 17:39 Kristína Kúdelová

V kine by sme mali mať odpoveď na otázku: Čo iné ako policajnú kontrolu, nedostatok tovaru, erotické tance tajomné rituály môže v Havane zažiť cudzinec?

Palestínsky režisér Elia Suleiman nevedel, akú poviedku by mal nakrútiť o Havane, a keď sa odtiaľ po týždni vrátil, vedel to ešte menej. A predsa sa rozhodol, že prijme ponuku a spolu so šiestimi kolegami vytvoril film 7 days in Havana, u nás prekladaný ako Havana, milujem ťa.

Suleiman je taký novodobý komik Jacques Tati. Čuduje sa, keď chodí po svete, a zostáva bez slov.

Vo svojej poviedke o Havane hrá samého seba – príde na palestínske veľvyslanectvo, prejde okolo sochy Jásira Arafata, pýta si povolenie na rozhovor s Castrom a dostane naň prísľub, keď vraj pán prezident dokončí prejav na námestí.

Keď Suleiman príde do hotelovej izby a zapne telku, vidí, že príhovor sa už začal. Odhadne, že má čas a vyjde von.

Stihne zájsť na pláž, navštíviť zoo, vidieť peknú ženu aj odhadnúť, že asi prepásol príležitosť – a keď sa po pár hodinách vráti k televízoru, vidí, že Castro sa aj tak dostal iba „k prvým stránkam veľkej kubánskej histórie“. A na konci dňa už len počuje, ako sa pýta davu: „Ešte sa porozprávame?“

Nerozumieš? To je o.k.

Film o Havane vznikol vo francúzsko­španielskej produkcii, ale poviedky museli prejsť kontrolou kubánskych úradov. Tá Suleimanova im robila najviac problémov, nakoniec pustili aj ju.

Juan Carlos Tabío bol jediný Kubánec medzi siedmimi režisérmi. Pablo Trapero a Gaspar Noé sú z Argentíny, Benicio del Toro z Porto Rica, Laurent Cantet je Francúz, Julio Medem Španiel. Kuba im nemohla byť úplne cudzia, aj tak však svoje Havany ukazujú tak, ako by ich videl nezorientovaný turista: tak trochu povrchne, narýchlo, nechápavo, popritom uvoľnene aj obdivne.

„Prepáč, ja neviem po anglicky. To je o. k., ja zase neviem po španielsky,“ hovorí v poviedke Benicia del Tora jedno dievča v bare a mladý americký herec na návšteve.

Jazykové hranice v tomto prípade do istej miery určujú možnosti pochopiť svet, v ktorom sú cudzincami. Lenže s turistami to býva tak, že i drobné skúsenosti im umožnia niečo uvidieť, pochopiť, a potom o tom doma s veľkou zárukou rozprávať.

V Havane medzi také veci patrí policajná kontrola, nedostatok tovaru, aj keď v rádiu práve hlásia jeho rekordnú nadprodukciu, turistická mena, túžba po emigrácii aj jej dôsledky.

Pri takomto vnímaní exotiky môžeme byť radi, že o Československu žiadny poviedkový film nenakrútili, na Kube majú šťastie, že u nich má exotika ešte niekoľko rozmerov navyše.

Zjavenia Havančanov

U Pabla Trapera hrá hlavnú postavu Emir Kusturica. Aj keď nemá rád festivaly a neznáša, keď sa ľudia idú zblázniť z jeho filmov, do Havany prišiel, aby si prevzal čestnú cenu. Verme, že Kusturica sa v skutočnom živote až tak nepodobá na Kusturicu z filmu, inak pánboh opatruj festivalových organizátorov.

Na Kubu prišiel sám a je mu smutno, pije a vracia, ozaj je zelený. Namiesto oficiálnej večere radšej absolvuje jamssesion na pláži, ale keď volá domov, povie: „Som medzi najlepšími ľuďmi na svete.“

Možno je ťažké predstaviť si Havanu bez hudby, tanca, tajomných náboženských rituálov, erotiky na ulici a nočných pobláznení.

Cudzinec zo Západu môže byť prirodzene zvedavý, koľko detí mal asi v takom prostredí Che Guevara, a potom s pochopením prijať odpoveď: „Veľa. Ale neboj sa, nemal s nimi veľké starosti, keďže doma nikdy nebol.“

Žiadnu z týchto skúseností by však napríklad Elia Suleiman nereklamoval. Keď mal film Havana, milujem ťa premiéru v Cannes, hovoril: „Keby som pracoval v cestovnej kancelárii, nedával by som dôraz na exotiku a atmosféru horúcich nocí. Ľudí by som na Kubu posielal, aby objavili nehu a solidaritu. Tam ešte obe prežívajú.“

Ukázalo sa to v záverečnej časti Laurenta Canteta. Tá je spolu so Suleimanovou a Traperovou najlepšia – a zároveň je, na rozdiel od iných, nakrútená skoro bez snahy zachytiť čosi zvláštne. Havančanke Marte sa v sne zjaví Panna Mária aj stará bohyňa riek súčasne.

Pochopí, že od nej chcú, aby dala vo svojom byte postaviť oltár na štýl fontánky a zorganizovala slávnosť na ich počesť. Susedka o poschodie nižšie asi nebude rada, keď jej bude preto zatekať, ale v krajine, kde každému chýba skoro všetko, sa to nejakým zázrakom podarí.