Marek Eben: Nič nestarne tak rýchlo ako politika

Je dobrý moderátor, herec, ale aj hudobník. MAREK EBEN v nedeľu odohrá koncert v Bratislave.

2. okt 2012 o 18:07 Tomáš Gális

Je dobrý moderátor, herec, ale aj hudobník. Presvedčiť sa o tom môžete v nedeľu, keď MAREK EBEN odohrá koncert v Slovenskom rozhlase v Bratislave s kapelou, ktorú má so svojimi bratmi. Tvrdí, že neláka ho iba politika.

Za vyše tridsať rokov vydali Bratia Ebenovci štyri radové albumy. Kedy bude ďalší?

„Keď máte dvadsať, zdá sa vám, že máte na všetko ešte dosť času. V päťdesiatke naraz pozeráte, že už ho tak veľa nie je. Bratia by už aj nahrávali, problém je, že píšem pomaly a všetko mi trvá. Keď nastane nejaké tvorivé vzopätie z mojej strany, do štúdia pôjdeme čo najskôr.“

Veľa skupín skúša nové pesničky najprv na koncertoch a až potom idú do štúdia. Funguje to tak aj u vás?

„Robíme to rovnako, už len z praktických dôvodov. Každá vec prinesie do programu trochu svieži vietor, nie je to len mechanické opakovanie starých pesničiek a človek sa chce na koncerte tiež baviť. Navyše, keď tie veci chvíľu hráte naživo a až potom idete do štúdia, máte ich už zažité, čo neškodí. Naša posledná platňa vznikla presne takto. Aj v Bratislave sa diváci dočkajú najmenej štyroch kúskov, ktoré nebudú poznať zo žiadnej našej nahrávky.“

Ste autorom všetkých pesničiek vašej kapely. Aj v nej šéfujete?

„Autor síce som, ale nemám pocit, že by som šéfoval. U nás je to pomerne demokratické. Navyše posledné albumy nám produkoval Pavel Skále, pričom sme vlastne znenazdajky zistili, že vlastne nevieme, kto z nás je kapelník. Ale keď sa v kapele nehádate, ani to vedieť nemusíte. Takže by som povedal, že u nás panuje harmonické bezvládie.“

Vraj ste chceli byť rockový gitarista. Kedy vás to prešlo?

„Nikdy. Iba som to nikdy neuskutočnil.“

Čakali od vás, troch bratov, rodičia, že budete „robiť“ umenie?

„Našťastie nie. Rodičia boli vzácne rozumní, myslím, že otec si síce prial, aby sme robili muziku, nikdy nás do ničoho nenútil. A tiež to zo začiatku vyzeralo, že nik muziku robiť nebude. Kryštof išiel na matiku, ja na herectvo, vlastne až David vyštudoval klarinet na konzervatóriu. No otcovi celkom robilo radosť, keď sme si spolu založili trio. Nikdy žiadnu moju pesničku neznosil, hoci určite mu niektoré museli pripadať trochu primitívne. Ale nikdy mi to nepovedal.“

Čo si myslíte, že robíte lepšie – hudbu, konferovanie, divadlo či rozhovory?

„To je vec konkrétnej situácie, všetky profesie môžu byť okúzľujúce i príšerné. Záleží na tom, s kým práve pracujete a na čom. Mne náramne vyhovuje práve tá kombinácia, keď môžete odskakovať z jednej profesie do druhej. To sa človek tak pekne okysličí. Zrazu nemyslíte na to, čo by ste sa mali spýtať vášho hosťa, ale na to, aby nástroje ladili, aby ste spievali čisto. Je úľava, keď máte výhybky, na ktoré môžete prehadzovať.“

Nedávno Česká televízia uviedla zostrih z piatich stoviek dielov vášho programu Na plovárně. S akým typom hostí je najťažší rozhovor?

„Prekvapivo nie sú úplne najjednoduchší herci. Asi práve preto, že sú zvyknutí hrať aj ten civil, takže nie je úplne jednoduché dostať sa k samotnej podstate toho človeka. A potom sú ľudia, ktorí sú viazaní služobným tajomstvom. Napríklad veliteľ našich jednotiek v Afganistane vlastne nemohol povedať vôbec nič, všetko bolo tajné. Teda všetko najzaujímavejšie. Je na porazenie, keď sa najlepšie príbehy dozviete až vo chvíli, keď sa vypnú kamery.“

Prečo nepozývate aktívnych politikov? Nie sú medzi nimi aj takí, čo by mali čo povedať?

„Politici majú v médiách oveľa viac priestoru než by v skutočnosti mali mať. Vezmite si všetky tie nedeľňajšie debaty. Pýtal som sa na to aj Petra Robejška, ktorý je politológom a učí v Hamburgu. Zaujímalo ma, či to aj tam chodí tak, že politici sú neustále pred kamerami. Hovoril, že u nich o politike hovoria hlavne odborníci, politológovia a novinári. Druhá vec je, že vysielame vo verejnoprávnej televízii, takže by sme sa okamžite dostali pod tlak vyváženosti. O chvíľu by som mohol proti sebe mať protagonistov niektorých politických strán, ktoré ozaj nemusím. A po tretie, nič tak rýchlo nestarne ako politika. Čo dnes hýbe národom, o pol roka nikoho nezaujíma, kým výpoveď kvalitného umelca, vedca či lekára je väčšinou nadčasová.“