Zabudnite na Pottera, Rowlingová píše o násilí a sexe

Nechce skončiť ako Michael Jackson

Prekvapeným britským recenzentom Joanne Rowlingová odkázala, že sa nikdy nevydávala za babysitterku ich detí.

Už si asi Joanne Rowlingová potrebovala vykompenzovať roky, keď vo svojich detských knihách nemohla používať žiadne nadávky, písali britské noviny pri hodnotení jej nového románu Casual Vacancy.

Rowlingová debutovala v roku 1997 knihou Harry Potter a kameň mudrcov. Pred piatimi rokmi dopísala siedmy diel a čitatelia stále nemali dosť. Len ona evidentne áno, a preto tentoraz napísala knihu z drsného prostredia aj s drsnejším jazykom. „Mám pocit, že som seba samu nikdy neprezentovala ako babysitterku vašich detí alebo ako ich učiteľku. Som spisovateľkou a píšem to, čo chcem,“ povedala pre časopis The New Yorker.

O tom sme už čítali

Casual Vacancy sa hneď po vydaní stal najpredávanejšou beletriou v Británii, za prvé tri dni sa jej predalo 124-­tisíc kusov, čo znamená, že je to pätnásta najpredávanejšia kniha tento rok. Len kritici sa celkom nezhodli, či jej taká popularita patrí.

„Iste nikoho neprekvapí, že Rowlingová vie napísať bohatý a strhujúci príbeh,“ napísal napríklad Huffington Post. „Niektoré pasáže sa síce javia ako nedorobené a nedočistené, niektoré sú zasa napísané krásne a plynulo a môžu byť prísľubom, že táto autorka raz príde ešte s lepším dielom.“

V denníku The Daily Telegraph píšu, že tak ako Harryho Pottera aj román Casual Vacancy Rowlingová preplnila množstvom postáv, a ocenili, že napriek tomu drží pokope. Upozorňujú zvedavých čitateľov, že kniha nesľubuje, že sa v nej veci dobre skončia alebo aspoň skončia, a to je vraj „jej najväčší risk“.

Vyšiel by tento román, aj keby jeho autorkou nebola Joanne Rowlingová? Stojí vám za to, aby ste ho čítali?, pýtajú sa v Hufftington Post a v New York Daily News im odpovedajú: „O chudobe, prostitúcii a drogách sme už čítali viackrát. V temnejšom, pochmúrnejšom aj lepšom vydaní.“

Bez bitky vydavateľov

Rowlingová hovorí, že jej kniha je modernou variáciou klasickej britskej prózy z 19. storočia a že ju k nej priviedlo rozmýšľanie o sociálnej zodpovednosti a tiež jej vnímanie smrti, fascinácia jej náhodnosťou a rýchlosťou. Niektorí kritici hovoria, že jej román nie je iba temný, ale ešte aj nudný, iní zase, že je vtipný.

Pred jej vydaním žiadna bitka vydavateľov nebola, Rowlingová sa sama a po jedinom stretnutí rozhodla, komu rukopis predá. Ak by jej vydavateľ čakal, že sa bude predávať ako Harry Potter, musel by byť sklamaný, lebo to boli predsa len iné čísla – posledný diel si v roku 2007 za prvý týždeň kúpilo 2,6 milióna Britov.

Ona vraj nechcela skončiť ako Michael Jackson. Pre BBC povedala: „Stále chcel robiť nový Thriller, znovu a znovu – namiesto toho, aby si povedal, že urobil jeden z najlepších albumov všetkých čias a má preto právo experimentovať a riskovať. Je smutné, že taký talent sa nechal uštvať.“

kk