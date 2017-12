Je tu jeseň sfilmovaných kníh

Nová Anna Kareninová, Atlas mrakov, Pí a jeho život, Hobbit. To všetko príde do našich kín ešte do konca tohto roka.

4. okt 2012 o 0:00 Róbert Dyda, Robert Dyda

Tom Hanks v Atlase mrakov.(Zdroj: IMDB.COM)

Písmo: A - | A + 5 0 Koniec roka poteší čitateľov klasiky, fantasy či sci-fi, ktorí sú zvedaví na filmové adaptácie známych kníh. Všetky šťastné rodiny sú si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.“ Tolstého Anna Kareninová a tri ďalšie slávne knihy sa do konca roka objavia v kinách. Aj na Slovensku. Šiesta Anna na plátne Filmové spracovania Anny Kareninovej na rozdiel od knihy až také úspešné neboli, hádam s výnimkou sovietskej verzie z roku 1967. Po Grete Garbo, Vivien Leigh, Tatiane Samojlovovej, Jacqueline Bissetovej a Sophie Marceau prichádza v hlavnej úlohe Keira Knightley. Karenina hrá Jude Law. Román upravil rodák zo Zlína Tom Stoppard, držiteľ Oscara za scenár k Zamilovanému Shakespearovi a nominant na zlatú sošku za Brazil. Režisér Joe Wright nie je nováčik v žánri filmových adaptácií slávnych kníh. Má na konte Pokánie Iana McEwana a Pýchu a predsudok Jane Austinovej. V oboch prípadoch obsadil do hlavnej úlohy Keiru Knightleyovú. video //www.youtube.com/embed/rPGLRO3fZnQ Atlas a plavba s tigrom Ďalšie dve sfilmované knihy sú známe vďaka prestížnym cenám. David Mitchell získal za román Atlas mrakov v roku 2004 Literary Fiction Award a bol aj finalistom Bookerovej ceny. Sleduje v ňom šesť príbehov, ktoré ukazujú, ako činy jednotlivca môžu ovplyvnovať minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Film je návratom súrodencov Wachovských (Matrix, V ako Vendetta) do prvej ligy v žánri, ktorý ich preslávil. Do postapokalyptického diela nasadili s režisérom Tomom Tykwerom tažké herecké kalibre: Toma Hanksa, Halle Berryovú, Hugha Granta či Susan Sarandonovú. Po uvedení prvého traileru na YouTube poskočila knižka v rebríčku bestsellerov na Amazone z 2509. na 7. miesto. video //www.youtube.com/embed/hWnAqFyaQ5s Na záchrannom člne po stroskotaní japonskej nákladnej lode, ktorá ako nejaká archa prevážala riaditeľa zoo s rodinou a zvieratmi z Indie do Kanady, sa na rozbúrenom mori ocitnú hyena, zranená zebra, samica orangutána a dvestokilový bengálsky tiger. A kapitánom tohto podivuhodného plavidla je len 16-ročný Pí Patel. Spisovateľ Yann Martel za svoj príbeh dostal v roku 2002 prestížnu Bookerovu cenu, o rok neskôr vyšla aj v slovenskom preklade. Známy taiwansko-americký režisér Ang Lee (oscarová Skrotená hora) sa pokúsil o nemožné a nesfilmovateľnú knihu dostal na plátno. Hlavnú úlohu získal po dlhom castingu mladý indický študent Suraj Sharma. Film bude otvárať festival v New Yorku. V minulosti mali podobnú česť Sociálna sieť či Pulp Fiction. video //www.youtube.com/embed/mZEZ35Fhvuc Nečakaná cesta Keď v roku 1937 vydal J.R.R. Tolkien svoj fantasy román odohrávajúci sa v úplne novom svete elfov, trolov, trpaslíkov a, pochopiteľne, divných tvorov s chlpatými chodidlami hobbitov, veľký ohlas jeho kniha nemala. Po obrovskom úspechu Pána prsteňov však bolo jasné, že sa diváci raz dočkajú aj začiatku príbehu. Ich čakanie sa blíži ku koncu. Dnes už hlavne tolkienovský režisér Peter Jackson prichádza po dlhých rokoch odkladov a bojov o autorské práva s prvým dielom novej trilógie, kde sa čarodejník Gandalf s hobbitom Bilbom a trpaslíkmi vyberú dobyť späť královstvo Erebor, o ktoré ich olúpil drak Šmak. A nebude chýbať ani Prsteň. video //www.youtube.com/embed/Br4piBGaRKw