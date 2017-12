Na Slovak Press Photo sa najviac skloňoval Karol Kállay

V sérii príspevkov z prvého ročníka prestížnej súťaže novinárskej fotografie u nás sú protesty Gorila, olympiáda, voľby, reportáže z exotických krajín či osobné zážitky. Dominovalo však jediné meno.

4. okt 2012 o 19:33 Jana Németh, Jana Močková

Prestížna súťaž novinárskej fotografie sa konečne dočkala aj slovenskej verzie

BRATISLAVA. Súťaže novinárskych fotografií zväčša ukazujú najdôležitejšie udalosti roka. V sérii príspevkov z prvého ročníka Slovak Press Photo sú protesty Gorila, olympiáda, voľby, reportáže z exotických krajín či osobné zážitky. Dominovalo však jediné meno – Karol Kállay.

Všestranný fotograf a dokumentarista, ktorý v auguste zomrel, získal Cenu za celoživotné dielo. A celkom symbolicky sa práve jeho portrét stal fotografiou roka. „Vždy som ho chcel odfotiť, no mal som priveľký rešpekt. Roky som mal vymyslené ako. Až on si napokon portrét sám vypýtal,“ povedal SME víťaz Maňo Štrauch.

Autori mohli prihlasovať do ôsmich kategórií fotografie, ktoré vznikli od augusta 2011 do 31. augusta 2012. Okrem Grand Prix udelila medzinárodná porota, ktorú okrem predsedu Mariána Pauera tvorili Tibor Huszár, Alan Hyža, Péter Korniss (HU) a Tomasz Gudzowaty (PL), ďalšie ceny (kompletný zoznam víťazov nájdete v rámčeku dole).

Netreba veľké udalosti

Oddnes si môžete víťazné fotografie pozrieť na výstave v Starej radnici Múzea mesta Bratislavy, ktorá potrvá do 28. októbra.

„Som aj člen poroty v Maďarsku. Mám pocit, že tam sú fotografi viac dynamickí, agresívni. My sme stále trochu opatrní, občas nám chýba drajv, entuziazmus,“ povedal pre SME Marián Pauer.

„Tento rok sme toho u nás zažili veľa, bolo dosť príležitostí urobiť zaujímavé fotografie, no mnohým autorom to nevyšlo tak, ako by si zrejme predstavovali,“ dodal.

Autori by sa pritom nemali sťažovať na nedostatok podnetov. „Nepotrebujú veľké udalosti, musia vedieť, čo urobiť so svetlom. Len vtedy sa fotografia stáva plastickou, vystupuje do popredia,“ dodáva Marián Pauer. „Mnohí napríklad chodia do Benátok a fotia tam. Karol Kállay tam tiež išiel, no odfotil ich úplne inak ako ostatní. Všetci sa divili, že predsa boli na tých istých miestach, ale nevideli ich tak ako on. A to je tá zručnosť. To je to, čo robí jednu fotku lepšou od inej.“

Kvalita aj kvantita

Slovenskí autori mohli doteraz posielať svoje snímky do českej Czech Press Photo, ktorá vznikla v roku 1995. „Bolo to od nich veľmi veľkorysé gesto,“ vraví Alan Hyža. „No konečne sme sa prebudili a dokázali si zorganizovať vlastnú súťaž.“

Že sa na slovenskú verziu súťaže muselo čakať, nespôsobil nízky záujem. Naopak, dokopy sa prihlásilo 130 autorov s vyše 1500 fotografiami. Porota rozhodovala anonymne, víťazov sa dozvedela až pri oficiálnom vyhlásení.

Tibora Huszára neprekvapila iba kvantita: „Občas som si hovoril, že nie je možné, aby tie fotografie vznikli na Slovensku,“ povedal. Dúfam, že súťaž naberie na sile. Fotografia je predsa na prvom mieste, je to prvý kontakt s nejakou informáciou. Až keď si ju pozriete, začnete čítať text. A dobrá fotografia je taká, keď situáciu neopisuje, ale ilustruje,“ dodal.