6. okt 2012 o 0:00 kul

Víkend na BHS

Štyri koncerty môžete vidieť cez víkend na Bratislavských hudobných slávnostiach. Všetky budú v Slovenskej filharmónii. Dnes o 17.00 h uvidíte sláčikové kvarteto Pavla Haasa s dielami Brittena, Smetanu a Schuberta. Na večernom koncerte, ktorý sa začne o 19.30 h, sa predvedie Česká filharmónia s dirigentom Jiřím Bělohlávkom s tvorbou Ebena, Beethovena a Janáčka. Zajtra je v programe koncert z tvorby slovenských skladateľov (16.00 h) a večer uvidíte Wiener Philharmoniker s dirigentom Daniele Gattim. Predstavia Symfóniu č. 1 c mol a Symfóniu č. 3 F dur Johannesa Brahmsa.



BLAF

Bratislava Art Festival okrem výstav v dvadsiatich galériách ponúka aj pestrý sprievodný program. V Letnom pavilóne SNG bude dnes aj zajtra po celý deň market originálnych značiek, veľa aktivít a atrakcií je tam pripravených pre rodičov s deťmi. Koho zaujíma móda, ten by mal popoludní zamieriť do VŠVU, kde budú prezentácie návrhárov Lindy van Dalen a Stefana Siegela aj diskusia o špecifikách módneho biznisu u nás. Viac nájdete na www.blaf.sk.



5na5je10

V kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie bude dnes o 20.00 h neformálna vernisáž a afterpárty grafity a streetart sympózia Streetart Summit 5na5je10.



Bratia Ebenovci

Známeho českého moderátora Marka Ebena môžete zajtra uvidieť ako hudobníka. So skupinou, ktorú má so svojimi bratmi, sa predstaví o 19.30 h v sále Slovenského rozhlasu.