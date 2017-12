To najlepšie z filmového štúdia Universal

Začínali lacnými horormi, dnes majú na konte trháky ako E. T. mimozemšťan či Čeľuste. A po sto rokoch existencie zarábajú tak ako nikdy.

7. okt 2012 o 0:00 Kristína Kúdelová, Anetta Kubalová, Kristína Kúdelová

Nikto sa už asi nikdy nedozvie, ktorý z biografov to presne bol. Ale stával v Chicagu a zaujal mladého nemeckého imigranta z malého mestečka vo Wisconsine.

Pôvodne prišiel do veľkomesta roku 1905 nakúpiť tovar do svojho obchodu s odevmi. Namiesto toho trávil hodiny pred pokladňou biografu a počítal návštevníkov a pravdepodobnú tržbu. S odevnou živnosťou bol v tej chvíli koniec a svet zábavy získal novú ikonu.

Ten mladík Carl Laemmle predal živnosť a otvoril si biograf. A keď ho časom už nebavili poplatky, ktoré musel platiť z každého odvysielaného filmu firme Thomasa Edisona, založil si vlastnú produkčnú firmu.

Tá ešte párkrát zmenila meno, ale v apríli 1912 sa z nej definitívne stala Universal Film and Manufacturing Company, vtedy ešte so sídlom v New Yorku.

Neskôr, tak ako mnoho ďalších ľudí z brandže, presídlil do mekky filmu.

Lacné filmy a horory

Najslávnejší nápis sveta na kopcoch nad mestom mal ešte podobu „Hollywoodland“ a bol reklamou na developerský projekt.

Do Los Angeles pritiahlo umelcov hlavne počasie – veľa tu nepršalo a svietilo slnko – dalo sa dlho točiť. Boli to skromné začiatky. Prvý film natočili v konskej stajni.

Carl Laemmle si s Universal Studios nekládol veľké umelecké ciele. Chcel zarábať, a tak natáčal lacné filmy.

Americká filmová akadémia si storočie Universal Studios pripomenie prehliadkou hororových filmov. Nie náhodou zvolila ten žáner. Práve Universal ho vlastne vymyslel.

Dracula, Frankenstein, Fantóm opery. Dokonalé príklady úspešného obchodu – lákali divákov a nestáli veľa.

No Laemmle prišiel do Kalifornie aj s iným snom, postaviť najväčšie filmové štúdiá na svete. A na rozdiel od konkurencie ich od začiatku otvoril pre verejnosť.

Dodnes stoja na rovnakom mieste. A tak sa každoročne milióny turistov vydávajú do sveta svojich obľúbených postáv.

Obrovský zábavný park

TOP 10 Najúspešnejšie filmy podľa celkových tržieb (v dolároch) E. T. mimozemšťan359 197 037 (1982) 359 197 037 (1982) 2. Jurský park 357 067 947 (1993) 3. Jeho foter, to je lotor 279 261 160 (2004) 4. How the Grinch Stole Christmas 260 044 825 (2000) 5. Čeľuste 260 000 000 (1975) 6. Ja zloduch 251 513 985 (2010) 7. Bruce, Všemohúci 242 829 261 (2003) 8. Stratený svet: Jurský park 229 086 679 (1997) 9. Bournovo ultimátum 227 471 070 (2007) 10. Macík 218 135 425 (2012)

Sediac v malom vláčiku, ktorý sa pomaly spúšťa prudkým svahom po kľukatej ceste, vojdete do sveta fantázie, ktorý ponúka exkurzia po štúdiách Universal.

Po stranách otvorených okien budete míňať malé ochutnávky toho, čo má prísť – pripomienky slávnych míľnikov toho sveta od historického Na západe nič nového až po novodobé legendy Schindlerov zoznam a Čistá duša. Malé dejiny filmu, ale predovšetkým prehliadka úspechov.

Vedľa Domu strachu je vystavený práve ulovený obrovský žralok z Čeľustí na dohľad od hrobky, kde sa prebudí múmia a ostrova, kde kvapky DNA oživia celý prehistorický Jurský park.

Vláčiky naplnené turistami sa preplietajú kulisami New Yorku, westernového mestečka aj starorímskym námestím, kde sa vystriedal Spartakus aj Gladiátor. Stretáva sa tu história s modernými vymoženosťami.

Behom pár minút vystrieda motel Bates z Hitchcockovho Psycha reálna kulisa zrúteného Boeingu 747 zo Spielbergovej Vojny svetov a potom trojrozmerný súboj King Konga s tyranosaurom.

Universal Studios v Hollywoode sú splneným snom milovníkov filmov.

Iba skupinka čínskych turistov, sediacich v prvom rade, ktorí si ani na prudkom kalifornskom slnku nedajú dole špeciálne okuliare na 3D atrakcie, pripomína, že to všetko je hlavne obrovský zábavný park.

Legendy nemého filmu

Oslavy stého výročia Universalu ako jedného z hlavných filmových štúdií zapadajú do roku, ktorý sa v Hollywoode nesie v znamení spomienok na staré časy.

Keď vo februári prechádzali najžiarivejšie hviezdy svetového filmu po červenom koberci pred hollywoodskym divadlom Kodak, najčastejšie sa hovorilo o dvoch poctách úplným začiatkom filmu.

Francúzsky Umelec, čiernobiela nemá snímka o nástupe zvukového filmu, a Hugo o francúzskych priekopníkoch strieborného plátna.

„Nemé filmy sú teraz oveľa dostupnejšie ako predtým. A to sa odráža v týchto filmoch,“ tvrdí filmový historik Bob Birchard. „Nie je náhoda, že sa odrazu objavili snímky ako Umelec a Hugo. Autori tušia, že to diváci príjmu.“

Jeho unimobunka v areáli univerzity je plná artefaktov z najstaršieho obdobia filmu, z dôb, keď Carl Laemmle zakladal Universal Studios.

Bob sa rozprával s legendami nemého filmu v časoch, keď na ne celý svet zabudol a keď ešte neboli symbolom doby, ktorá dnes pôsobí tak čarovne.

„Vždy som mal pocit, že priekopníkov filmu zradili. Prvé natáčanie umožnilo vznik prvých hraných filmov, tie zvukových snímok, zvuk umožnil vznik farebných filmov a širokouhlých produkcií. Mnohí z tých úplne prvých boli sklamaní. Mali pocit, že pracujú v umeleckom odvetví, ktoré zanechá trvalú stopu. Namiesto toho ich výtvory likvidovali. Takže ja som vždy cítil, že pomáham uchovávať nádeje a snahu tých priekopníkov, ktorí si mysleli, že ich práca vydrží navždy,“ hovorí Birhard.

Darčeky k výročiu

Universal dostal k výročiu hneď dva darčeky. V jubilejnom roku sa mu darilo, ako ešte nikdy v histórii.

Už koncom septembra prekonal svoj doterajší rekord v tržbách na americkom trhu a to mu ešte v zozname tohtoročných premiér pár predpokladaných trhákov zostalo.

A tiež dôjde na dlho vyjednávané rozšírenie hollywoodskych štúdií. Radnica schválila projekt za viac ako jeden a pol miliardy dolárov, ktorý má vytvoriť 35-tisíc pracovných miest. A, samozrejme, zvýšiť zisky Universalu.