Upíri a zombíci pre najmenších divákov

7. okt 2012 o 16:17 Miloš Ščepka, Miloš Ščepka

Hotel Transylvánia pripomína epizódu detského seriálu natiahnutá do celovečerného filmu. V pozitívnom, aj v negatívnom zmysle.

Hrôzostrašný kráľ upírov gróf Dracula je v skutočnosti starostlivý milujúci osamelý otec dospievajúcej dcéry. Aby ju ochránil pred svetom, postaví rekreačný rezort pre strašidlá. V čase príprav osláv jej plnoletosti tam prenikne mladý americký tulák. Dracula nemôže votrelca zlikvidovať pred prominentnými hosťami, ale po stretnutí mladej dvojice je všetko inak.

V štúdiách Sony Pictures Animation začali na filme pracovať tvorcovia snímok Lovecká sezóna a Mravec Z. Po mnohých zmenách sa ako šiesty (!) na post režiséra dostal debutant Gennady Tartakovsky. Od seriálov 2 Stupid Dogs, Dexter's Laboratory či Star Wars: Clone Wars sa vypracoval na scenáristu, režiséra a producenta.

V celovečernom debute opustil klasickú 2D animáciu a pokúsil sa preniesť svoje typické redukované kresby do trojdimenzionálnej digitálnej animácie. Film teda nechce vyznieť skutočnejšie ako skutočnosť, ale je silne štylizovaný. V postavách, aj rekvizitách a stavbách. Je to originálne, miestami až bizarné.

No príbeh neoslní originalitou ani rafinovanosťou. Neponúka nečakané zvraty ani prekvapivé pointy, no neuráža nezmyslami, hoci pár zásadných otázok necháva otvorených. Dej plynie lineárne, nerušene, priam nudne. Využíva všetko, čo tu už bolo, od prieniku do uzatvoreného spoločenstva po problémové vzťahy s deťmi. Aj postavy majú svoje vzory v Monsters, a.s., Toy Story, Shrek, Hľadá sa Nemo či Neskrotná a nevyhnutne sa inšpirovali dielami Tima Burtona a ďalšou klasikou.

Slovenský dabing patrí k tým lepším. Prespievané sú, žiaľ, aj pesničky. Časť nášho publika by iste privítala možnosť vidieť film s pôvodnými hlasmi Adama Sandlera, Seleny Gomez, Steva Buscemiho, Jona Lovitza a ďalších hviezd tak ako v Česku.

Popri originalite výtvarných návrhov sú hlavnou kvalitou hravosť a nápaditosť animácie. Postavičky sú zábavné, ich výstupy dobre vystavané a vypointované, hoci ich atraktívnosť je založená často iba na farbách, kriku a divokom pohybe. Akoby sa tu prejavoval vplyv tvorcu a hviezdy plytkých komédií Adama Sandlera (ktorý bol jedným z producentov).

Film prichádza dva týždne po obdobne hororovo ladenom Normanovi a duchoch, a tak sa nevyhol porovnávaniam, čo je trochu nespravodlivé. Hoci trpia podobnými neduhmi, každý je iný.