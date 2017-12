Ako vzniká hit: Sága rodu Forsythovcov

Sága rodu Forsythovcov

(JS: Juj, nebite ma, pán kapelník!)

(ML: Sága rodu Forsajtovcov.)

Na hornom konci, na dolnom konci

nabrúsil Soames si kosu.

Héj, tá kosa veru dobre kosí,

(ML: Vokál Július Satinský.)

héj, a Soames ju po Hyde parku nosí.

(ML: Nastupujem ja.)

Ta rára rára rára,

héj, tá kosa veru dobre kosí,

(JS: Nič zvláštne, a vraj tenor)

héj, a Soames ju po Hyde parku nosí.

(JS: Nasleduje prvý diel, rytmus – tango illustrato.)

Irena, to meno vábi ako rosa,

(JS: Irena, kde ste? Prekliata londýnska hmla!)

Irena, to meno zvoní ako kosa.

(JS: Ach, to ste vy, Bosíny. A prečo bez nohavíc?)

Na hornom konci vuap,

na dolnom konci chuap,

všade si krásna, keď tancuješ bosá.

(JS: Môžete sa obuť, milostivá pani.)

Všetci kamaráti by ťa chceli mať,

všetci do jedného nežne poláskať.

Bosíny aj starý Forsajt,

Bútora aj Čútora,

všetci by ťa chceli zamknúť

do svojho, ej, do dvora.

Bosíny aj starý Forsajt,

Bútora aj Čútora,

všetci by ťa chceli zamknúť do dvora.

Nevädze, kúkoľ, vlčie maky, človek je taký.

Irena,

(JS: Druhý diel, bez prestávky.)

ja na rukách by som ťa nosil.

(JS: Hmm, začína to byť napínavé, James alebo Jones?)

Irena, aj keby som tú trávu skosil.

(JS: Dáte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok!)

Na hornom konci,

na dolnom konci,

všade by som ťa o lásku prosil.

(JS: Znám jednu dívku, tá má dukáty!)

Všetci kamaráti by ťa chceli mať,

všetci do jedného nežne poláskať.

(JS: A ktorýže menovite?)

Peťko, Paľko z Malužinej

aj sám Turčín Poničan,

(JS: Už si to píšem.)

ale ja ťa, ale ja ťa, pokosím aj celú sám.

Peťko, Paľko z Malužinej

aj sám Turčín Poničan,

ale ja, ťa pokosím aj Csám.

Nevädze, kúkoľ, vlčie maky,

človek je taký

lovek je taký,

ovek je taký

(JS: To je kóda, škoda.)

vek je taký

ek je taký,

k je taký,

(JS: Hlásky sa nám míňajú.)

je taký

(ML: Aj my sa minieme.)

aký,

ký,

ý