Aktuálne výstavy

Viktor Frešo, 5. živel, Černá vlajka, dvakrát GCM, Martin Derner.

9. okt 2012 o 0:00 kul

Viktor Frešo

Dnes sa o 19.00 h uskutoční v priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave prezentácia grafického albumu Viktora Freša s názvom Metamorfózy Václava Havla, vydaného galériou Komart. Ide o limitovanú sériu 55 albumov, ktoré prezentujú pôvodné dielo – fotografiu Havla so zlatou svätožiarou – v troch farebných variáciách: červená, zlatá a dúhová. Známe dielo podľa autora ponúka polemiku a diskusiu nad glorifikáciou a mystifikáciou politických verejných činiteľov bez konkrétneho postoja samotného umelca.

5. živel

Dnes otvoria o 18.00 h v koncertnej sále Klarisky v Bratislave výstavu 5. živel Načeradský, ktorú tvoria diela zo zbierky Ivana Melicherčíka. Výstava potrvá do 28. októbra.

Černá vlajka

V košickej Make Up Gallery otvorili v sobotu piate pokračovanie série výstav End of the years – Koniec koncov. Tá postupne počas celého roka prináša rôzne umelecké pohľady autorov zo Slovenska, Česka, Nemecka či Veľkej Británie na ohlasovaný koniec sveta. Piata výstava nesie názov Černá vlajka a jej autorom je Krištof Kintera, jeden z najvýraznejších českých umelcov strednej generácie. „V jeho bizarných kinetických objektoch je téma zániku a konca prítomná úplne prirodzene,“ hovorí Tomáš Makara z Make Up gallery. Výstava potrvá do 11. novembra.

Dve výstavy v GCM

Galéria Faica na Františkánskom námestí zanikla, a preto uvedie výstavu súčasného maďarského umelca Tamása Kaszása v priestoroch Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave. Vernisáž výstavy s názvom Cargo Collapsism, ktorej kurátorkou je Borbála Szalai, sa uskutoční v piatok o 18.00 h. Výber z diel autorovej tvorby sa zameriava najmä na dve témy: kult karga – nákladu a na kolaps ako výsledok aktuálnej ekonomickej a ekologickej krízy. Galéria Cypriána Majerníka zároveň otvorí v Project room výstavu aktuálneho finalistu Ceny Oskára Čepana Mateja Vakulu s názvom Open Sources, kurátorkou je Mira Sikorová-Putišová.

Martin Derner

V bratislavskej Galérii 19 otvoria Marian Meško a Alena Vrbanová vo štvrtok o 18.00 h výstavu Martina Dernera s názvom Miniatúry. Výstava potrvá do 4. novembra.