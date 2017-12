Október je mesiacom džezu

One Day Jazz, OravaJazz, Horehronské jazzové dni plus samozrejme tradičné Džezáky. To všetko sa udeje v najbližších dňoch.

9. okt 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 7 0 Október sa u nás stane mesiacom džezu. Nielen vďaka obvyklým Bratislavským jazzovým dňom a nielen v hlavnom meste. Do konca mesiaca nás čaká niekoľko akcií s medzinárodnou účasťou. Jeden deň a jeden víkend Začne to už zajtra , siedmym pokračovaním One Day Jazz festivalu. Po menách ako John McLaughlin, Lee Ritenour alebo Hiromi bude jeho hlavnou hviezdou americká speváčka Chaka Khan. Svoju slovenskú premiéru absolvuje v bratislavskej hale Pasienky. Okrem nej tam zajtra večer ešte uvidíte Funk Unit s lídrom Martinom Valihorom, Anitu Soul, Svetlanu Rymarenko, Ivana Vereša a speváčku Moniku Bagárovú. Dvadsiate výročie existencie sa dá oslavovať rôznymi spôsobmi. Majiteľ klubu Bombura v Brezne Marián Pavúk sa rozhodol urobiť festival. A nazval ho Horehronské jazzové dni. Že nejde o lokálnu záležitosť, vás presvedčí už prvý pohľad na plagát. Americký trubkár Michael Patches Stewart je totiž známy napríklad zo spolupráce s Marcusom Millerom, Georgeom Dukom alebo Lionelom Richiem, juhoafrická speváčka Melanie Scholtz sa zase objavila po boku osobností ako Al Jarreau či Joe McBride. Domácu scénu na tomto špeciálnom festivale, ktorý bude v Brezne počas tohto víkendu, zastúpia AMC trio a ZVA 12–28 Blues Band. Poľský export Uvidíme, či budú Horehronské jazzové dni jednorazovou akciou, alebo si začnú budovať tradíciu, ako sa to darí OravaJazz festivalu. Ten budúci víkend chystá tretí ročník, ktorý sa bude konať na novom mieste – v Dome kultúry v Námestove. Organizátori ponúknu sedem koncertov, od kvarteta pianistu Janusza Kohuta cez rakúsku skupinu Stelzhamma po Petra Lipu a projekt gitaristu Davida Kollara so speváčkou Indiou Czajkowskou. A na záver ešte jeden špeciálny večer. Pred tradičnými džezákmi, ktoré budú 26. – 28. októbra, sa v hlavnom meste chystá pokračovanie projektu Mosty. Túto sobotu v koncertnej sále Slovenského rozhlasu uvidíte exkluzívnu zostavu: Iva Bittová (spev, husle), Leszek Możdżer (klavír), Mihály Dresh (saxofón), Oskar Török (trúbka).