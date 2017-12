Skončí literárna nobelovka v Ázii?

Hlavnými favoritmi prestížnej ceny podľa stávkarov sú spisovatelia Haruki Murakami, Trevor William a Mo Jen.

9. okt 2012 o 18:05 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Vo štvrtok o jednej popoludní vyhlásia víťaza Nobelovej ceny za literatúru. Podľa britskej stávkovej kancelárie Ladbrokers má najväčšie šance japonský spisovateľ Haruki Murakami (63), ktorý je vďaka viacerým prekladom známy aj u nás. Aktuálny kurz autora úspešných kníh ako Nórske drevo, Kafka na pobreží či Hon na ovcu je tri ku jednej.

Ladbrokers v poslednom čase celkom triafajú. V roku 2009 spravili hlavnú favoritku z nemeckej spisovateľky Herthy Müllerovej, ktorá nobelovku nakoniec získala, aj vlaňajší víťaz, švédsky básnik Tomas Tranströmer bol u stávkarov v prvej trojke.

Tento rok majú po Murakamim najlepšie kurzy William Trevor a Mo Jen. Írsky osemdesiatnik je považovaný za jedného z najlepších súčasných autorov krátkych foriem, kým jeho čínsky kolega zase býva označovaný ako „orientálny pendant Josepha Hellera či Franza Kafku“. Ak by získal nobelovku on, stal by sa po Gaovi Xingjianovi (2000) druhým čínskym držiteľom ceny, ktorá sa udeľuje od roku 1901.

Šancu uspieť má podľa Ladbrokers aj „vytrvalá uchádzačka“, ako nazývajú médiá Kanaďanku Alice Munro. Tá už jednu prestížnu literárnu cenu získala – Man Bookerovu cenu v roku 2009.

V prvej desiatke stávkových favoritov sa dokonca prekvapivo ocitol aj pesničkár Bob Dylan: „Vďaka jednej veľkej stolibrovej stávke poskočil jeho kurz z pôvodných 30:1 na súčasných 10:1,“ vysvetlil pre denník The Guardian zástupca Ladbrokers Alex Donohue.

Spoliehať sa dá na kombináciu výhodného kurzu s dlhodobo pozitívnymi recenziami z rôznych krajín. Podľa tejto logiky má najväčšie šance zo spomínaných mien Murakami. Uvidíme vo štvrtok.