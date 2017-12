Uvidíte koncert Led Zeppelin

10. okt 2012 o 17:16 Oliver Rehák

Volá sa to Celebration Day, ale fanúšikovia jednej z najvplyvnejších skupín budú iste oslavovať dlhšie než jeden deň. Dôvodom je film, ktorý zachytáva koncert skupiny Led Zeppelin. Včera mal premiéru v New Yorku, do vybraných kín príde 17. októbra, o mesiac neskôr sa objaví na trhu DVD aj CD.

Ide o záznam z večierka na počesť šéfa firmy Atlantic Records Ahmeta Erteguna, ktorý bol v decembri 2007 v Londýne. Spevák Robert Plant, gitarista Jimmy Page a basgitarista John Paul Jones sa spolu objavili na pódiu po takmer 30 rokoch, za bicie sa posadil syn pôvodného bubeníka Johna Bonhama Jason. O lístky mali záujem milióny ľudí z celého sveta, organizátori museli vyžrebovať v lotérii 18­tisíc šťastlivcov, ktorí sa dostali do O2 arény.

Dvojhodinovú šou, na ktorej zazneli najväčšie hity kapely, zosnímalo desať kamier. Nie sú tam žiadne scény zo zákulisia, ani rozhovory. Vidíte iba muzikantov na pódiu, ako spolu hrajú, komunikujú a užívajú si to. Na premiére filmu vyhlásili, že ďalšie koncerty sú veľmi nepravdepodobné: „Očakávania sú hrozná vec. Už len čosi vôbec spolu urobiť bola pre nás neuveriteľná vec,“ povedal pre The New York Times Jimmy Page.

Spevák Robert Plant potvrdil, že momentálne síce spolu nič neplánujú, ale podľa neho Celebration Day nemusí byť posledný spoločný projekt Led Zeppelin. "Kto vie? Dnes je pekný deň. Mohol by byť pekný deň aj zajtra," povedal pred vstupom do sály Ziegfeld Theatre, kde mal film premiéru.