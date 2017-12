Zajtra prídu The Cranberries

Najväčšie hity, novinky z comebackového albumu Roses aj dve sólové pesničky speváčky Dolores O’Riordan by mali zaznieť v sobotu v bratislavskej Inchebe.

12. okt 2012 o 0:00 Oliver Rehák, her, sita

BRATISLAVA. Slávna írska štvorica tu mala koncertovať už v júni, no celé turné sa pre „osobné problémy“ speváčky Dolores O’Riordan posunulo na jeseň. Prvé koncerty už majú The Cranberries za sebou, takže zajtrajšiu slovenskú premiéru by nemalo nič ohroziť. Európska šnúra sa začala 2. októbra v Londýne.

Setlist z Berlína napovedá, že by malo zaznieť dvadsať skladieb plus prídavky: najväčšie hity ako Linger a Zombie, novinky z albumu Roses, s ktorým sa kapela vo februári vrátila na scénu po jedenásťročnej pauze aj dve sólové pesničky Dolores O’Riordan.

The Cranberries vznikli v roku 1989 a doteraz vydali šesť štúdiových nahrávok. Do Bratislavy zajtra dorazia v pôvodnej zostave. Lístky na sedenie sú už vypredané, na státie sú ešte posledné stovky kusov za 35 eur. „Brány Incheby otvoríme už o šiestej, uviedol Peter Ďuriš z agentúry Amadeus. „Hosť večera Katka Knechtová bude hrať už o siedmej, Cranberries chcú začať presne o ôsmej.“