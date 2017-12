Francúzskeho režiséra, ktorý objavil aj herečku Sophie Marceau, preslávil film Večierok.

12. okt 2012 o 10:43 Kristína Kúdelová

Kariéru francúzskeho režiséra Claudea Pinoteaua (25. 5. 1925 – 5. 10. 2012) zachránili Taliani. Keby ich nebolo, možno by ani Sophie Marceau dnes nebola slávna.

V roku 1980 prišiel do kín film Večierok. Pinoteau do neho obsadil sebavedomé trinásťročné dievčatko, ktoré mu na konkurze robilo zo žuvačky bubliny. Film vo francúzskych kinách vôbec nezabral a už to vyzeralo na prepadák.

Pinoteau vo svojej autobiografii spomína, že potom nastali isté nepokoje v Taliansku. Režisér aj mladá herečka šli navštíviť zranených do nemocnice, a zrazu začal byť Večierok nesmierne populárny. Videlo ho viac ľudí ako diel Star Wars: Impérium vracia úder, ktorý bol v kine v rovnakom čase.

Neskôr vznikol aj Večierok 2 a pre Francúzov, dnes asi štyridsiatnikov, je to ohromná nostalgia. Aj preto oba filmy televízie stále vysielajú. Podobne ako jeho Študentku.

Kolegovia z filmu na Pinoteaua vo francúzskych denníkoch spomínali ako na veľmi veselého a radostného človeka, stále pripraveného niečo nakrúcať. Okrem Marceau objavil aj Isabelle Adjani - vo filme Facka, kde hrali aj Annie Girardot a Lino Ventura. S Venturom sa vlastne jeho filmové dobrodružstvo začalo, v roku 1972 spolu nakrútili drámu Mlčanlivý.