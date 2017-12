Divadlo Aréna ponúka Nápoj lásky

6. sezónu priamych prenosov z Metropolitnej opery v New Yorku zaháji už zajtra populárna opera buffa Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. V hlavnej úlohe vystúpi ruská operná diva Anna Netrebko. V Bratislave tieto po celom svete obľúbené prenosy prináša aj v

Metropolitná opera v New Yorku sa rozhodla po prvý raz zahájiť sezónu priamych prenosov v komediálnom duchu. Ako citovala tlačová agentúra Associated Press „ťažko by sme hľadali lepší spôsob, ako zahájiť novú sezónu, než mimoriadne spevnou a veľmi ľudskou komédiou, z ktorej obecenstvo odchádza domov s úsmevom na perách“. Slávny operný dom tak po prvý raz po dlhej dobe zahajuje sezónu komédiou.

Donizettiho komediálne opera Nápoj lásky má dve dejstvá a odohráva sa na talianskom vidieku. Sedliak Nemorino sa trápi z neopätovanej lásky k Adine a žiarli na svojho údajného soka seržanta Belcora. Nemorino si v zúfalstve kúpi od podomového mastičkára Dulcamaru kúpi nápoj lásky. V skutočnosti je to obyčajné víno. Nápoj samozrejme nefunguje a Nemorino, ktorý za neho dal svoje posledné peniaze, sa dá naverbovať na vojnu, aby si mohol kúpiť ďalší elixír. V tej dobe zomiera Nemorinov bohatý strýc a mladík sa stáva žiadaným ženíchom. Nemorino je presvedčený, že je to zásluha nápoja lásky. A s ním celá dedina, vďaka čomu Dulcamara vypredáva svoj „zázračný“ elixír.

V novej inscenácii režiséra Bartletta Shera sa v úlohe Adiny predstaví Anna Netrebko, jej partnerom v úlohe Nemorina bude Matthew Polenzani. „Nová inscenácia je vynikajúca a rafinovaná,“ napísal denník The New York Times. „Obsadenie je báječné: Anna Netrebko opäť predvádza pestrú škálu svojich speváckych i hereckých polôh, kde je v jednej chvíli gurážna a zemitá a vzápätí dojemná a žiariaca. Matthew Polenzani je roztomilý Nemorino.“ Matthew Polenzani sa v prenosovej sezóne predstaví aj v novej inscenácii Donizettiho opery Mária Stuartovna, v úlohe Leicestra.

Priamy prenos opery Nápoj lásky z Metropolitnej opery v New Yorku sa začína v sobotu 13. októbra o 18.45 v Divadle Aréna.