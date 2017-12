Pozemské záhrady Bety K. Majerníkovej

Pozemské záhrady sú dôkazom, živou energiou, odkazom, poctou, spomienkou aj výbornou výstavou súčasne. A to sa naozaj nestáva často a ani náhodne.

12. okt 2012 o 16:48 Jana Németh, Jana Močková

Bety K. Majerníková (1979–2012) výnimočná slovenská šperkárka a hudobníčka, snívala o výstave v starých zatvorených mestských kúpeľoch. Jej sen sa teraz vďaka priateľom splnil.

Prázdny bazén bývalých mestských kúpeľov v centre sa postupne začína napĺňať blízkymi priateľmi a rodinou, bývalými spoluhráčmi z kapely aj tichými obdivovateľmi Bety K. Majerníkovej, ktorá v máji zahynula ako 33–ročná pri autonehode. Žiadne veľké konverzácie sa nekonajú, skôr nemý úžas nad tým, čo sa tu podarilo.

Mrazivú atmosféru dlhé roky verejnosti neprístupných kúpeľov Grössling a výnimočných šperkov Bety Majerníkovej vložených do vitrín na dne bazéna ešte umocňuje hudba dvojice Longital.

Shina a Dano Salontay stoja nad najhlbšou časťou bazéna, hrajú skladbu A to je všetko. Hrajú ju ešte o čosi naliehavejšie ako inokedy. Ich bodka sa mení na otáznik, ten na výčitku aj na zmierenie. Vládne tu temný tieň, nemé otázky, ožívajúce spomienky aj prazvláštna radosť, pokora, hlboký zážitok z krásy.

Výstava Pozemské záhrady nie je obyčajnou výstavou, presne tak, ako Bety K. Majerníková nebola obyčajnou umelkyňou.

Pozrite sa, ako to vyzeralo na vernisáži v kúpeľoch Grössling.

Tímová pocta

Do budovy prázdnych kúpeľov prichádzame hodinu pred vernisážou. Sprevádza nás Karol Weisslechner, vedúci ateliéru Kov a šperk VŠVU. Hovorí, že pred mesiacom tu ešte všade boli holuby, plesne, zničená strecha a nánosy špiny.Kúpele sú zatvorené od roku 1994. Teraz vo vzduchu cítiť dezinfekčný prostriedok, akoby bol bazén opäť plný vody ako kedysi.

„Bety do posledných chvíľ spolupracovala s Marcelom Holubcom, robila šperky k jeho modelom. On ich potom v tomto opustenom bazéne fotil. Veľmi sa jej tu páčilo a chcela tu urobiť výstavu,“ spomína jej učiteľ.

Do príprav Betkinho sna sa zapojil celý tím ľudí, súčasní aj bývalí študenti, rodina aj priatelia. „Bola to obrovská výzva vzdať jej nejakým spôsobom poctu, lebo ona bola naozaj jedinečná. Jej energia bola nesmierne intenzívna a najmä pozitívna, ovplyvňovala množstvo ľudí nielen v ateliéri, kde bola priam naším slnkom,“ rozpráva s obdivom Karol Weisslechner.

Pozemské záhrady sú aj súčasťou piateho ročníka medzinárodnej konferencie súčasného šperku Šperk Stret '12, ktorú organizuje práve ateliér Kov a šperk.

Detail šperku z poslednej série Pozemské záhrady.

Krása, kde ju nehľadáte

Bety K. Majerníková bola medzinárodne akceptovanou šperkárkou. Diela, ktoré na jej posmrtnú výstavu vybrala Mária Nepšinská, jasne ukazujú, prečo.

Nielen posledná séria Pozemské záhrady, ale aj tie predošlé, napríklad WRAF, HeartCams, Bubbles, TV's a ďalšie ukazujú, ako dokázala prostredníctvom šperku hovoriť o veciach, ktoré ju obklopovali. Aj o kráse, „ktorú môžete nečakane nájsť na tých najškaredších miestach tohto zvláštneho sveta,“ ako hovorila.

Ľubica Hustá napísala o jej šperkoch skvelý text, ktorý nájdete pri bazéne. Aj bez neho je však potulovanie sa pomedzi vitrínami zážitkom.

„Umelecký šperk je výtvarné médium, je to ako maľba, socha či grafika, nie je to len nejaký módny doplnok. Keď šperk nájde svojho diváka, svojho nositeľa, tak ten sa potom stáva galériou,“ vysvetľuje Weisslechner.

„Bety stihla žiť množstvo životov, a všetky s obrovskou intenzitou a nasadením. Pre náš ateliér toho urobila veľmi veľa. My však vieme, že to všetko bude bežať ďalej. Aj preto, lebo máme stále pocit, že je medzi nami. Stále je tu. Neodišla,“ dodáva stroho.

Jej

Výstavu v Grösslingu si môžete pozrieť do 25. októbra. Je prístupná od utorka do piatku, vždy medzi 16. – 18. hodinou. Vchod je z Vajanského nábrežia. Je to rohový dom na Kúpeľnej ulici takmer presne oproti múzeu s bielymi plastovými dverami.

Kúpele Grössling sa po rokoch zaplnili.