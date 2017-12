Hráme nové skladby a objavujeme tie zabudnuté

Ako tvorí Ivan Buffa, hudobník, skladateľ a dirigent.

13. okt 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Dva albumy, vystúpenia v Darmstadte, v maďarskej Pannonhalme, na Konvergenciách aj na Bratislavských hudobných slávnostiach. To všetko už v tomto roku stihol Ivan Buffa so súborom Quasars Ensemble.

„Robím presne to, čo som vždy chcel robiť. Nie je to ľahké, ale je to krásna práca. Keď máte za sebou úspešný koncert alebo držíte v ruke nahrané cédečko, sú to úžasné pocity.“

V týchto dňoch je mladý košický hudobník doma. Včera sa tam začal tretí ročník festivalu, na ktorom so svojím súborom odohrá päť koncertov. Quasars Ensemble funguje od roku 2008 a tvorí ho generácia okolo tridsiatky: „Sme síce označovaní za súbor súčasnej hudby, no v poslednom čase sa venujeme aj neskorému romantizmu. Objavujeme množstvo diel našich autorov, ktoré sú zabudnuté a dávame ich do kontextu svetových skladateľov-rovesníkov,“ vraví líder súboru.

Ako dramaturg festivalu podobne tematicky ladil aj ďalšie štyri koncerty. Každý má vlastný názov: Hommage à Alexander Albrecht, Secret Voice, Avantquarde, Hommage à Ilja Zeljenka a 100 rokov po Pierrotovi: „Celý festival je výberom toho najlepšieho, na čom celý rok pracujeme. Tie diela doteraz v Košiciach nikdy nezazneli, mnohé boli aj v Bratislave uvedené veľmi dávno.“

Skladby Alexandra Albrechta chce Quasars Ensemble nahrať na ďalšie CD, ešte ambicióznejšie plány má aj so Schönbergovým Pierrotom Lunaire, jednou z kľúčových skladieb klasiky 20. storočia. „V Košiciach bol problém dostať sa k vhodným priestorom na scénické uvedenie skladby, buď sa renovujú, alebo boli obsadené. Všetky akcie speváčky zostanú, no hru so svetlom a kulisy, ako ich nedávno videli návštevníci BHS, by sme chceli s Evou Šuškovou urobiť na DVD. Ona je prvý slovenský interpret, ktorý sa naučil celé dielo a odspieval ho spamäti.“

Spomínaná mezzosopranistka sa objaví na všetkých koncertoch festivalu. Tento ročník totiž predstavuje vokálnu tvorbu 20. storočia. „Dvornou“ speváčkou Quasars Ensemble bola doteraz Petra Noskaiová, ale tá je teraz vyťažená: „Petra začala hosťovať v súbore Ensemble Phoenix München, ktorý má dosť plný kalendár. Ale o mesiac s ňou máme koncert v Bruseli, takže teraz spolupracujeme na striedačku s Petrou a Evkou.“