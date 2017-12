Gus Gus: Hudba si našla nás, nie naopak

Známa islandská skupina dnes hrá v Bratislave, v pondelok v Košiciach, kde otvorí festival Moonride.

12. okt 2012 o 0:00 Jana Nováková

Islandská skupina Gus Gus funguje v rôznych podobách už od roku 1995. Okolo zakladajúcich členov Stephana Stephensena a Birgira Þórarinssona vznikali časté zmeny zostavy - od dvanástich ľudí v roku 1995 po dvoch v 2008. Vo svete Gus Gus sa tak ocitli aj známi interpreti ako Emiliana Torrini, Hafdís Huld alebo Daniel Ágúst. Minulý rok vydali v poradí ôsmy album Arabian Horse. Spojili sme sa s nimi v jeden upršaný a nevrlý pondelkový večer.

Aké tam máte počasie?

Prší.

Čo práve robíte?

Som v štúdiu a nerobím vlastne nič. Pokúšal som sa niečo vytvoriť, ale nejde to.

Kapela má veľa členov, ako to funguje váš kreatívny proces, keď skladáte hudbu?

Každý píšeme zvlášť a potom sa stretneme a všetky tie nápady skombinujeme. Je to vždy taký demokratický proces. Každý sme dobrí v niečom inom, nebudete predsa pracovať s niekým, kto je presne ako vy. Nechcem robiť s niekým, kto programuje bicie ako ja.

Prečo mala kapela toľko členov? Bola za tým nejaká kolektívna myšlienka, alebo to bolo spontánne rozhodnutie kamarátov a známych?

Na začiatku sme sa všetci nejakým spôsobom dali dokopy, ale teraz je to už viac kompaktné.

Reprezentovala skupina na začiatku scénu Reykjavíku?

Asi hej. Boli v nej herci, speváci, ktorí už mali meno.

Ako mesto zasiahla kríza?

Všetky umelecké scény profitujú z kríz. Tie najzaujímavejšie veci prichádzajú z takého umenia, ktoré nepotrebuje peniaze.

Zaujali vás za posledné tri štyri roky nejaké islandské projekty?

Dôležité kapely ma nezaujímajú. Trebárs známa je indie-folková kapela Of Monsters and Men, ale nie je to úplne môj štýl. Ale deje sa toho dosť, a to nielen v hudbe.

Na hudobnej scéne pôsobíte už dlho. Ako vnímate zmeny, ktoré sa za posledných sedemnásť rokov udiali?

Na začiatku sme predávali viac albumov. Dnes je všetko prístupné väčšiemu publiku, ale stojí to viac úsilia dostať to k ľuďom, ktorí za to, čo počúvajú, aj zaplatia.

Čo vás inšpiruje?

Dnes nie je vhodný deň na rozprávanie o inšpiráciách. Proste je to deň pod psa... Prší..

Je hudba pre vás formou úniku?

Niekedy mám pocit, že hudba si našla mňa a nie naopak.

V Košiciach budete hrať na festivale, ktorý sa volá Moonride. Fascinuje vás vesmír?

Rád sa pozerám na hviezdy.

[content type="video" source="youtube" id="1hISpo74WS8?list=PL9903E48FD84AA91A&hl=sk_SK" width="490" height="315"][/content]