Hitom filmovej jesene je cestovanie v čase

Aj napriek veľkým očakávaniam dokázal Looper prekvapiť. Je jedným z najlepších filmov týchto mesiacov.

13. okt 2012 o 12:00 Michal Klembara

Doteraz takmer neznámy režisér Rian Johnson urobil so svojím tretím filmom peknú dieru do sveta. Po nezávislej snímke Brick a komerčnejšie ladených Bratoch Bloomovcoch sa hneď pustil do ambiciózneho sci-fi trileru Looper.

Už z toho však vyplýva prvý problém tejto snímky. V mnohých rovinách sa nachádza niekde medzi hollywoodskou a nezávislou produkciou. So všetkým zlým aj dobrým, čo to prináša. Časti divákov teda určite nesadne.

Pre tých ostatných pripravil Johnson napínavú snímku so skvelými hereckými výkonmi a solídnou akciou.

Aktuálne idú u nás do kín filmy: 96 hodín: Odplata, Looper, Polski film, The Words.

Úloha: Zabiť sám seba

Príbeh je zasadený do roku 2044. Nie je to práve príjemná budúcnosť. Napriek určitému technickému pokroku je na prvý pohľad podobná našej vlastnej prítomnosti. Na uliciach je však viac špiny, chaosu, bezdomovcov a zločin je bežnou súčasťou života.

Hlavným hrdinom je Joe (Joseph Gordon-Levitt), ktorý pracuje pre miestnu mafiu ako looper. Tak sa hovorí zabijakom so špecifickou úlohou. Odpratávajú ľudí, ktorých pošlú z 30 rokov vzdialenej budúcnosti.

Časom sa vraždy a najmä zbavenie sa tela stali kvôli technológiám také náročné, že je ľahšie budúcu obeť poslať na cestu časom. Joeovi sa práca a život skomplikujú vo chvíli, keď mu ujde posledný cieľ – jeho staršie ja (Bruce Willis).

Výborný Bruce Willis

Pre režiséra a scenáristu Riana Johnsona je táto základná premisa, divákom dobre známa z trailerov, len východiskom. Téma cestovania časom dominuje prvej polovici filmu. Sme svedkami niekoľkých verzií udalostí a v rýchlom prestrihu aj celého Joeovho života až do momentu, keď je opäť postavený voči sebe samému.

Táto časť snímky má veľmi svižné tempo, je sprevádzaná dobrou hudbou a divák sa rýchlo dozvie základné zákonitosti predstaveného sveta.

Dej však hlavného hrdinu zavedie na vidiek, do kansaských kukuričných polí, kde sa v protiklade s metskou dynamikou spomalí a necháva dozrieť motiváciu postáv, formuje ich konečné rozhodnutia.

Zmena tempa bola v istých momentoch až príliš výrazná. Niektoré scény a zábery sú ponechané na očiach diváka príliš dlho. Nudiť sa však nebudete.

Starší Joe má od istého momentu svoju vlastnú cestu. Akčnejšiu a plnú násilia. Bruce Willis dokazuje, že s dobrým scenárom v ruke vie stále podať výborný výkon, plný emócii a odhodlania.

Inteligentný komerčný film

Ako príbeh postupuje, je čoraz jasnejšie, aké sú režisérove priority. Nejde o žánrovo vyhranený film. Nájdeme v ňom prvky westernu, romance a zo začiatku i humor.

Dôraz nekladie na cestovanie časom, svet, technológie, ale na ústredných hrdinov, ich motiváciu a morálne problémy, ktoré musia vyriešiť.

Cestovanie časom býva často vo filmoch problémom. Nepodarí sa ho udržať v hraniciach logiky či dokonca, v horších prípadoch, sedliackeho rozumu. Looper samozrejme nie je takýto prípad.

Zopár otáznikov sa však tvorcom nepodarilo odstrániť, aj keď cestovanie časom pre film vytváral Shane Carruth. Ten režíroval a napísal nezávislú snímku Primer, ktorá predstavuje v žánri azda to najkomplexnejšie, čo sa cestovania časom týka.

Nedostatky môžeme pripísať snahe zamerať sa na iné aspekty príbehu a nezachádzať v sci-fi rovine príliš ďaleko.

Celkovo vzaté, Looper ponúka viac, ako sme od neho očakávali pred premiérou - prezentoval sa totiž iba jednou svojou stránkou. Z kina budete preto odchádzať príjemne prekvapení.

V rámci komerčného filmu ide o veľmi inteligentný počin, v ktorom tvorcovia aj herci odviedli veľmi dobrú prácu. Ešte aj malý Pierce Gagnon, jediný detský herec, zvládol svoju rolu obdivuhodne.