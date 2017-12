Na Czech Press Photo uspeli aj Slováci

Víťaznou fotografiou prestížnej súťaže v Česku sa stala fotografia z rozlúčky s Václavom Havlom.

15. okt 2012 o 15:25 Jana Németh, Jana Močková

Hoci už existuje aj Slovak Press Photo, slovenskí fotografi sa stále budú môcť uchádzať o ceny českej súťaže.

Dominovalo viacero tém, najmä však meno najznámejšieho ponovembrového prezidenta. Víťaznou fotografiou 18. ročníka prestížnej súťaže Czech Press Photo sa stala snímka Rozloučení s Václavem Havlem od Milana Jaroša (Respekt).

„Na túto tému sme dostali obrovské množstvo fotografií,“ hovorí pre SME riaditeľka súťaže Daniela Mrázková. „Václav Havel bol ikonou, symbolom spravodlivosti a nádeje. Ľudia jeho odchod vnímali veľmi intenzívne. Aj zahraniční porotcovia si uvedomili, že práve toto bol pre nás počas roka veľmi dôležitý moment,“ dodáva Mrázková.

Mezdi víťazmi Czech Press Photo 2012 sú aj slovenskí fotografi. V kategórii Umenie získal 1. miesto Michal Burza (Nový čas) so sériou Miss, na 2. mieste sa umiestnil Matúš Zajac (.týždeň) s fotografiami zo zákulisia cirkusu. Martin Bandžák získal 3. miesto v kategórii Reportáž s fotografiami z Južného Sudánu. Medzi šiestimi ocenenými mladými fotografmi do 25 rokov, ktorí získali Canon Junior Award, je aj Martin Červeňanský so sériou fotografií Moderný cirkus.

U nás sa obdobná verzia súťaže konala po prvýkrát pred dvoma týždňami, fotografiou roka sa stal portrét Karola Kállaya od Maňa Štraucha. Vďaka špeciálnemu privilégiu sa naši fotografi mohli každoročne prihlásiť do českej súťaže. Táto tradícia by mala pokračovať. „My nič nemeníme, nebudeme možnosti slovenských fotografov nijako limitovať,“ dodala Daniela Mrázková.

Czech Press Photo 2012 - súťaž novinárskej fotografie funguje v Česku od roku 1995. Tento rok sa jej zúčastnilo 297 fotografov s celkovým počtom 3719 fotografií - medzinárodná porota zasadala v dňoch 12. – 14. október v zložení: Daria Bonera, picture editor National Geographic Traveler, Taliansko - Celina Dunlop, picture editor The Economist, Veľká Británia, Amir El Lithy, riaditeľ, Gezira Art Center Galleries, Egypt - Tomasz Gudzowaty, fotograf, Poľsko; Petr Josek, fotograf Reuters, Česká republika - Marian Pauer, pedagóg, publicista, kurátor, Slovensko - Andrej Reiser, fotograf Bilderberg, Česká republika - Tamas Szigeti, fotograf, president Association of Hungarian Press Photographers, Maďarsko - Goran Tomaševič, fotograf Reuters, Srbsko - Piotr Wójcik, fotograf a pedagog, Poľsko - Anna Zekrija, riaditeľka Saltimages Agency, Rusko. - výstava Czech Press Photo 2012 bude od 16. novembra do 31. januára 2012 na Staromestskej radnici v Prahe, slávnostné udeľovanie cien bude o mesiac 15. novembra o 17.00 h - kompletný zoznam víťazov nájdete na oficiálnej webovej stránke Czech Press Photo >>

Pozrite si fotografie slovenských fotografov, ktorí uspeli na Czech Press Photo:

1. miesto - kategória Umenie:

Michal Burza (Nový čas) - Miss, 27.4.2012 (séria)

2. miesto - kategória Umenie:

Matúš Zajac (.týždeň) - Šapitó, život v zákulisí cirkusu, október 2011(séria)





3. miesto - kategória Reportáž:

Martin Bandžák (voľný fotograf) - Južný Sudán na ceste k novému štátu. máj, september 2012 (séria)









Canon Junior Award:

Martin Červeňanský – Moderný cirkus, Kwangyang, Kórea, máj 2012