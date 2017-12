Divadlo z Pasáže opäť vo filme

Herci z Divadla z Pasáže sa pred niekoľkými rokmi predstavili v dokumente Adama Hanuljaka Chránené územie, ktorý zachytával ich tvorivý pobyt v Amerike. Tentoraz sa nepostavili pred kameru, ale sami sa stali tvorcami vlastných krátkych filmov.

16. okt 2012 o 13:24 Zdroj: Mariana Jaremková

Október sa v Mestskom divadle – Divadle z Pasáže začal filmovo. Filmári zo združenia DogDocs - Peter Kotrha, Adam Hanuljak a Peter Snadík pripravili pre hercov filmový workshop, počas ktorého sa mali možnosť zoznámiť s tým, čo všetko je potrebné k nakrúteniu krátkeho filmu. Od nápadu, scenára, zaobchádzania s kamerou, strihom, výberom hudby a tak ďalej. Účastnící workshopu dostali malé kamery a vyšli do ulíc nakrúcať o tom, čo ich zaujíma, po čom intenzívne túžia. Po intenzívnej týždennej práci vzniklo osem tematicky a žánrovo rozmanitých krátkych filmov. Dva z nich vychádzajú z ankety, jeden sa snaží zistiť Čo je to láska (r. L. Rybárová), o druhom vypovedá už jeho názov O živote (r. D. Snopková). Téme lásky sa venuje aj romantický film O láske (r. L. Krajčiová), na futbalový zápas sa vybrali tvorcovia filmu Futbal (r. M. Podlipný), zaujímavú tému si zvolila dvojica M. Mojžiš a J. Kinčeš pre film Autobazár, nechýba ani obľúbený žáner road movie - Ide sa do Nitry a kolekciu dopĺňajú filmy Veselý som, keď tancujem (r. P. Gregor) a Chránené bývanie (r. J. Kinčeš). Divák zistí, že pocity a túžby týchto ľudí sa od tých jeho ani tak veľmi nelíšia, len ich prežívanie je intenzívnejšie. A úprimnejšie.

Filmový workshop v Mestskom divadle – Divadle z Pasáže zaujal aj dvojicu dokumentaristov Mareka Šulíka a Janu Bučka, ktorí plánujú nakrútiť cyklus dokumentov zameraný na sociálne menšiny a skupiny. Pilotný diel bude venovaný práve Divadlu z Pasáže, v ktorom hrajú herci s mentálnym postihnutím, a ich filmárskym pokusom. „Nazerať na túto skupinu skrz ich filmy je pre mňa veľmi zaujímavé,“ hovorí Jana Bučka, ktorá s hercami z Divadla z Pasáže strávila emočne intenzívny týždeň. „Ja som sa do tejto skupiny úplne zamilovala a rozhodla som sa, že o nich nakrútim dokument. Teraz pripravujú hru Rómeo a Júlia v réžii Šimona Spišáka, ktorý práve končí DAMU. Zaujíma ma to aj preto, že Šimon tam bude novým prvkom, človekom zvonku. Napríklad Viera Dubačová ich pozná dlho, vie ako s nimi komunikovať, pozná ich slabiny, ich silné stránky. Mňa zaujíma konfrontácia medzi človekom zvonku a touto skupinou hercov.“

Prezentácia ôsmich krátkych filmov, ktoré nakrútili herci z Divadla z Pasáže počas filmového workshopu pod vedením lektorov zo združenia DogDocs, sa konala 5. októbra v Záhrade – Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Filmy sú dostupné aj na stránke divadla.

http://www.divadlozpasaze.sk/divadlo/news/filmovy-workshop-v-divadle