Pražský výběr príde až začiatkom roka 2013

Česká skupina zrušila svoj koncert, ktorý mal byť 17. novembra v Bratislave.

16. okt 2012 o 15:49 Oliver Rehák

Česká skupina svoje comebackové turné v tomto roku obmedzila len na české mestá.

BRATISLAVA. Koncert Pražského výběru, ktorý mal byť 17. novembra v bratislavskom NTC je zrušený.

Táto informácia sa objavila na webe predajcu lístkov s doplnkom, že klienti môžu vrátiť vstupenky na predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

„Dôvod je jednoduchý, prvý termín bratislavského koncertu bol 16. november, potom sa to presunulo o deň neskôr, no členovia kapely sú veľmi vyťažení, koliduje to s ich aktivitami. Koncert v Bratislave však bude - niekedy začiatkom budúceho roka,“ povedala pre SME Alice Titzová z spoločnosti 2media.

Legendárna česká skupina mala prísť na Slovensko v pôvodnej zostave Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok a s dvojicou bubeníkov Jiří Hrubeš, Klaudius Kryšpín.

Koncert mal byť súčasťou comebackového turné, ktoré štartuje 9. novembra v pražskej Tipsport arene, pokračuje 13. novembra v Ostrave, 21. novembra v Brne a 24. novembra sa ukončí v Pardubiciach.