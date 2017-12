Roman Luknár: Túžim po naozajstnej záhrade

O filme Martina Šulíka rozpráva herec Roman Luknár, ktorý si vo filme zahral mladého Jakuba.

Spomeniete si niekedy na Záhradu?

Jasné. Bola to moja najkrajšia filmovačka. Bývali sme v obci Krajné v robotníckej ubytovni, lebo nablízku na kopaniciach vtedy nič iné nebolo. Filmový štáb to úplne stmelilo.

Ráno som pomáhal nosiť lampy do chalupy a večer, keď sme sa vrátili z nakrúcania, som s pomocným kameramanom Vikim Fančovičom počítal metre filmu, ktoré sme nakrútili, potom sme nachystali kazety na ďalší deň. Bolo to také rodinné, strašne príjemné.

Nakrúcali ste skoro stále v prírode. Nebolo to nepohodlné?

To nie, ale bolo mi dva týždne trochu otupno samému pred kamerou, ale krásne. Nakrúcal som len s vtáčikmi a s objektmi v záhrade. Už som prosil, dajte mi nejakého herca, lebo sa tu zbláznim od žiaľu.

Ako ovplyvnil film Záhrada váš život?

Martin Šulík si ma vybral, keď som odišiel žiť do Španielska. Tam som si vtedy zakladal rodinu, svoju záhradu. Práve v čase, keď ma oslovil, som v Španielsku zvažoval prvú divadelnú ponuku.

Obetovali ste divadlo pre film?

Áno. Ale práve film Záhrada mi potom v Španielsku otvoril dvere - hneď som začal nakrúcať v televízii a dostal som nové divadelné príležitosti. Záhrada bola dokonca prepojená aj s mojím prvým filmom, ktorý som vonku nakrúcal.

Ako prepojená?

Bolo to v Baskicku. Nakrúcal som scénku so psom, ktorý ma mal trhať. Jeho majiteľovi vravím - takto ma pred dvoma rokmi trhal pes vo filme u nás na Slovensku a volal sa Egon. A on mi hovorí - veď aj tento pes je zo Slovenska a jeho otec je Egon!

Raz darmo, my sme v kynológii dobrí, Španieli od nás kupujú psy cvičené na drogy a bomby. Ten pes bol naozaj syn Egona, ktorý hral v Záhrade. Ako vravím, všetko je napísané tam hore.

Kde je dnes vaša „záhrada“?

Dnes si ju hľadám tu, a naozajstnú, tak ako ten Jakub z filmu. Chcem ísť bývať do lesa. Preč od ľudí.

Kam konkrétne?

No predsa u nás hore v Rači. Pod Sakrakopcom. Chcem si tam postaviť domček. Pocítil som Záhradu v sebe, naozaj, doslovne. V Rači som sa narodil, prežil som tam detstvo, celá moja rodina tam bola zžitá so zemou dlhé roky.

Som tam každú chvíľu. Sedím tam v tráve, podo mnou vinohrady, pozerám na Bratislavu a je mi strašne dobre. Život v meste mi už nič nehovorí.

V Španielsku ste takú možnosť nemali?

Aj tam som túžil bývať na samote, pri mori, v pokoji. Ale tu je doma. A páči sa tu aj mojim synom.

Ako ste prežívali úspech filmu?

Na začiatku sme netušili, že film osloví toľko ľudí. Pre mňa bolo napríklad strašne príjemné, keď som si len tak šiel v parížskom metre a všade boli veľké plagáty so mnou. Plný Paríž ma je! - hovoril som si. Samozrejme, to len tak bokom. Podstatná je vo filme človečina. Človek, keď je spojený so zemou, je omnoho pokojnejší, zdravší, a to ľudia z toho filmu cítia, preto ich ťahá.

Eva Andrejčáková

FOTO - Peter Procházka