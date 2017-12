Bojíš sa? Nechoď do lesa

Cesta do lesa je romantický, nadčasový, ale pritom aktuálny film

17. okt 2012 o 9:00 Miloš Krekovič

Cesta do lesa.(Zdroj: CONTINENTAL FILM)

Jeden z najvýraznejších českých režisérov nakrútil svoj najvážnejší film.

Väčšie klišé hádam ani neexistuje. Moderný človek žije uponáhľaný život, odcudzený prírode. Už ani nevie, aké to je, zobúdzať sa so sliepkami v chalupe pri lese, dýchať vôňu ihličia, hodiť mobil do rybníka, obliať laptop nadojeným mliekom, a po večeri z divých húb celé noci pretancovať pri pohanskom rituáli.

Tomáš Vorel dobre vie, že je to jedno veľké klišé, ale predsa verí, že je v ňom aj kus pravdy, o ktorej chce druhýkrát rozprávať.

Trochu iný film

Dvanásť rokov po Ceste z mesta jeden z najvýraznejších českých filmárov prichádza s novým lesným príbehom. Dejom, zdá sa, pokračuje v smutnej komédii z jednej českej dediny, ale štýlom je to trochu iný film. Je tu menej gagov, Vorel hlavne zvážnel a ustrážil kolegov – hercov z divadla Sklep.

Najviac sa však zmenil les. Už to nie je útočisko, idyla, kam si chodí neduživý IT­čkár čistiť hlavu od stresu. Film ukazuje les aj tých nebezpečných podôb. Je to živé miesto, kde sa stretávajú poľovníci, lesníci, aktivisti, cyklisti, traktoristi, starousadlíci, chalupári, aj noví pohania blúzniaci o Matke zemi.

A je to aj priestor, o ktorý sa bojuje, lebo predstavy, ako s lesom hospodáriť, sa líšia.

Opäť sa trafil do doby

Keď predvlani kompletne prepadla Vorlova komédia Uloviť miliardára, sťažoval sa na kritiku. Tá vraj jeho filmy docení s desaťročným sklzom. Nemusel byť mimo a v niečom mal aj pravdu. Jeho druhý film Kouř sa stal kultom dávno potom, čo prešiel kinami. Zabudnutý dozrieval aj Kamenný most (1996), kde až s odstupom oceníme uchovanú atmosféru 90. rokov.

Teraz to však vyzerá, že po úspešnom Gympli (2007) Vorel sa po druhýkrát v kariére trafil do doby a uznanie ho čaká ihneď. Urobil totiž romantický, nadčasový, ale pritom aktuálny film.

Zapadá do reality 21. storočia, keď sa mení európsky vidiek, farmári čerpajú dotácie, v móde je bio, lesníci bojujú s kôrovcom, aktivisti s lesníkmi, a dedinu objavuje mestská trendy mládež.

Bývalý „sklepák“ a žiak Věry Chytilovej už nebude mať iný rukopis. Vždy to budú klišé, karikatúry, figúrky, s ktorými pracuje, lebo neverí, že inak povie viac. Cesta do mesta je vlastne aj pokračovaním Gympla, kde sú starší herci (Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák) krovím príbehu tých mladých.

Filmárovi, ktorý sa sám týždne túla po lesoch, a do filmu obsadil syna, to však na rozdiel od iných veríte.