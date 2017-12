The Rolling Stones chcú oslavovať aj na koncertoch

Polstoročie od prvého koncertu si The Rolling Stones nakoniec pripomenú vo veľkom štýle.

16. okt 2012 o 18:39 Oliver Rehák

Dlho presakovali len neoficiálne informácie a náznaky, sama legendárna britská kapela sa tvárila akoby sa jej tohtoročné okrúhle výročie netýkalo. No v piatok vytiahla novú (veľmi dobrú) pesničku Doom and Gloom a po víkende nabudila fanúšikov ešte viac – vyhlásila, že do konca roka odohrá štyri koncerty.

„Ste všetci pripravení? My áno!,“ hovoria Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood vo videu, ktoré zverejnili na YouTube a za zvuku hitovky Start Me Up prezrádzajú, že na konci novembra sa dvakrát rozložia v londýnskej O2 aréne, v polovici decembra sa chystajú do Prudential Center v Newarku.

video //www.youtube.com/embed/dECLLKyfjm0

Je to veľká správa nielen kvôli narodeninám – The Rolling Stones naposledy spolu hrali veľký koncert v roku 2007, keď sa končilo ich rekordné turné A Bigger Bang. Gitarista Keith Richards sa pre BBC vyjadril aj ku špekuláciám okolo účasti na festivale Glastonbury: „Za dobrého dňa, ak je pekné počasie, je to zaujímavý návrh. Kapela si chce najskôr odkrútiť tieto štyri koncerty a potom začne rozmýšľať o budúcom roku“. Na najslávnejšom európskom festivale ešte Jagger & spol. nikdy nevystúpili.

Oslavy sa netýkajú len koncertov. Zajtra bude mať na Medzinárodnom filmovom festivale v Londýne premiéru dokument Crossfire Hurricane režiséra Bretta Morgena. Následne pôjde do britských kín a v novembri ho odvysiela televízia HBO. Film tvoria archívne zábery kapely s komentármi súčasnej štvorice a bývalých členov Billa Wymana a Micka Taylora. Podľa Jaggera snímka dokumentuje transformáciu skupiny z "kapely, ktorú všetci neznášali na formáciu, ktorú všetci milovali."

video //www.youtube.com/embed/jRodNxDEiYc

Ďalší dokument o skupine s názvom The Rolling Stones Charlie is My Darling - Ireland 1965 bude mať premiéru 6. novembra. Oslavy 50. výročia založenia skupiny budú pokračovať aj neskôr. V pondelok 12. novembra kapela vydá novú kompiláciu Grrr! Tá bude okrem starších piesní bude obsahovať aj ďalšiu novú skladbu One More Shot.