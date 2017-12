Nové filmy

Drámu Musíme si pohovoriť o Kevinovi možno vykompenzuje Asterix a Obelix.

17. okt 2012 o 15:02 aš

Tento týždeň do našich kín pribudnú filmy Musíme si pohovoriť o Kevinovi, Bajkonur, Asterix a Obelisk v službách Jej veličenstva a Paranormal activity 4.

Musíme si pohovoriť o Kevinovi

We Need to Talk About Kevin, Veľká Británia-USA 2011, 112 minút

Scenár: Lynne Ramsay, Rory Kinnear. Réžia: Lynne Ramsay. Kamera: Seamus McGarvey. Strih: Joe Bini. Hudba: Jonny Greenwood. Účinkujú: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller, Siobhan Fallon, Alex Manette, Kimberley Drummond, J. Mallory-McCree

Škótska režisérka Lynne Ramsay nakrútila drámu podľa rovnomenného románu americkej novinárky a spisovateľky Lionel Shriver z roku 2003. Z pohľadu matky páchateľa rozpráva o masakre na strednej škole. Kevin Katchadourian (Ezra Miller) bol už odmalička zlé dieťa plné arogancie, agresivity a nenávisti, smerovanej spravidla voči milujúcej matke Eve (Tilda Swinton). Film je fascinujúcou štúdiou násilia, bezdôvodného zla a nekompromisnej lásky. Medzi 22 producentmi nájdeme režisérku, Tildu Swinton aj Stevena Soderbergha.

Bajkonur

Baikonur / Байконур, Nemecko-Rusko-Kazachstan 2011, 94 minút

Scenár: Sergej Ashkenazy, Veit Helmer, Daniela Baumgärtl. Réžia: Veit Helmer. Kamera: Kolya Kano. Strih: Vincent Assmann. Hudba: Goran Bregovic. Účinkujú: Alexander Asočakov, Marie de Villepin, Sitora Farmonova, Erbulat Toguzakov

Nemecký režisér Veit Helmer (Tuvalu, Absurdistan) nakrútil v Kazachstane film v ruskej koprodukcii s hudbou srbského skladateľa Gorana Bregovića. O rojkovi Iskanderovi, rečenom Gagarin, z kazašskej stepi neďaleko Bajkonuru, kde platí, že všetko, čo spadne z neba, patrí tomu, kto to nájde. A keď raz Iskander nájde záchrannú kapsulu so stroskotanou francúzskou kozmonautkou, nešťastie je hotové. Alebo že by šťastie?

Asterix a Obelix v službách Jej Veličenstva

Astérix et Obélix: Au Service de Sa Majesté, Francúzsko-Španielsko-Taliansko-Maďarsko 2012, 125 minút

Scenár: Laurent Tirard, Grégoire Vigneron. Réžia: Laurent Tirard. Kamera: Catherine Pujol , Denis Rouden. Strih: Valérie Deseine. Hudba: Klaus Badelt. Účinkujú: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Dany Boon, Götz Otto, Gérard Jugnot, Filippo Timi, Jean Rochefort, Dolores Chaplin, Vincent Lacoste

Ako kombinácia dvoch komiksových príbehov Alberta Uderza a René Goscinnyho – a aj dvoch kreslených filmov (Asterix v Británii, Asterix a Vikingovia) vznikol s rozpočtom 50 miliónov eur štvrtý hraný film o dvojici udatných Galov a ich boji proti protivnej rímskej kultúre. Režisér Laurent Tirard už v roku úspešne adaptoval do hraného filmu Goscinnyho a Uderzovu predlohu Mikulášove šibalstvá. Obelixa opäť hrá Gérard Depardieu, Asterixa si po Christianovi Clavierovi a Clovisovi Cornillacovi tentoraz zahral Edouard Baer.

Paranormal Activity 4

Paranormal Activity 4, USA 2012, USA 2012, 95 minút

Scenár: Chad Feehan, Christopher Landon. Réžia: Henry Joost, Ariel Schulman. Kamera: Doug Emmett. Strih: Gregory Plotkin. Účinkujú: Katie Featherston, Brady Allen, Kathryn Newton, Matt Shively, Alisha Boe

Minimalistické horrory podľa konceptu Orena Peliho si nevyžadujú ani rafinovaný scenár, ani náročnú výpravu, ani zložité triky, ani rozsiahle obsadenie, ani mimoriadne herecké výkony. A predsa majú svoje verné publikum, ktoré za vstupné na prvé tri časti prinieslo viac než pol miliardy dolárov - pri necelých 9 miliónoch výrobných nákladov. Kým budú diváci ochotní platiť, budú vznikať nové časti. Túto, štvrtú, režírovali opäť Ariel Schulman s Henrym Joostom. Príbeh voľne nadväzuje na Paranormal Activity 2, v ktorom zlom posadnutá Katie vyvraždila rodinu svojej sestry okrem bábätka Huntera, s ktorým zmizla neznámo kam.

Baby na ťahu

Bachelorette, USA 2012, 87 minút

Scenár a réžia: Leslye Headland. Kamera: Doug Emmett. Strih: Jeffrey Wolf. Hudba: Andrew Feltenstein ,John Nau. Účinkujú: Rebel Wilson, Isla Fisher, Kirsten Dunst, James Marsden, Lizzy Caplan, Adam Scott, Hayes MacArthur, Nicole Signore, Ella Rae Peck

Prečo by mali byť komédie o šialených rozlúčkach so slobodou výlučne iba doménou mužov? Po predsobášnej komédii Dámska jazda prichádza ďalšia porcia s originálnym názvom Bachelorette debutujúcej s režisérky Leslye Headland. Ako námet poslúžila jej vlastná divadelná hra, ktorú už dva roky uvádzajú off broadwayské scény. Kirsten Dunst, Lizzy Caplan a Isla Fisher hrajú tri priateľky, šokované tým, že ich obézna kamarátka Becky (Rebel Wilson) sa ako prvá chystá na vydaj. Pripravia jej divokú rozlúčku so slobodou, ktorá sa im vymkne spod kontroly.