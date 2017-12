Divadelná Protéza

Dnes sa v Bratislave začína festival autorského divadla, ktorý pokračuje aj v Trenčíne a Banskej Bystrici.

18. okt 2012 o 0:00 Jana Németh, jem





Výlučne vlastné texty a témy – to je to, čo charakterizuje divadlá z Maďarska, Švédska, Česka i Slovenska, ktoré budú od dnes do 23. októbra súčasťou festivalu Pro-téza.

Ich predstavenia uvidíte v nových priestoroch A4-ky v Bratislave, v trenčianskom klube Lúč a v centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici.

Festival otvorí dnes predstavenie Revolution maďarského zoskupenia Forte Company (na snímke), ktoré na ňom spolupracovalo s výnimočným britským režisérom Nigelom Charnockom. Dráma je inšpirovaná svetovými revolúciami, ale aj históriou Maďarska.

Počas šiestich dní sa bude hovoriť o rozličných témach. Choreografky Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová z VerTeDance poukážu inscenáciou Simulante Bande na časť problémov, ktoré denne zažívajú hendikepovaní ľudia v snahe žiť normálne. Hudbu k predstaveniu vytvorilo známe duo DVA.

Súčasťou programu sú aj koncerty The Geordie Approach a brooklynského projektu Talibam!

Viac o festivale a podrobný program nájdete - tu.